JKH GKS Jastrzębie wygrał z Comarch Cracovią 3-1 i jest już o krok od wywalczenia awansu do półfinału Polskiej Hokej Ligi. Jastrzębianie potrzebują do tego jeszcze jednego zwycięstwa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. Kalaber (JKH) i Rohaczek (Cracovia) po 4. ćwierćfinale. Wideo INTERIA.TV

Jak na razie w tej rywalizacji wygrywają tylko gospodarze. Najpierw dwa mecze u siebie wygrało Jastrzębie. W kolejnych dwóch spotkaniach w Krakowie lepsza była Comarch Cracovia.



Teraz rywalizacja znów przeniosła się do Jastrzębia i ponownie zwyciężyli gospodarze. Jednak następny mecz odbędzie się w środę w Krakowie.



To oznacza spore emocje. Jeśli Comarch Cracovia podtrzyma passę zwycięstw gospodarzy, to przedłuży swoje szanse na awans do półfinału. Jeśli z kolei wygrają rywale, to losy tej rywalizacji będą już rozstrzygnięte.





JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 3-1 (1-1, 2-0, 0-0)

Reklama

1-0 Martin Kasperlik (01:16)

1-1 - Marek Tvrdoň - Michal Vachovec (19:44)

2-1 - Maciej Urbanowicz - Henri Auvinen, Jesse Rohtla (37:06, 5/4)

3-1 - Arkadiusz Kostek - Maris Jass, Maciej Urbanowicz (38:09)

Sędziowali: Patryk Kasprzyk, Włodzimierz Marczuk (główni) - Wojciech Moszczyński, Sławomir Szachniewicz (liniowi)

Strzały: 33 - 35

Minuty karne: 2 - 6

Widzów: 1100

Stan rywalizacji (do czterech zwycięstw): 3:2 dla JKH GKS-u. Następny mecz: w środę w Krakowie



JKH: Raszka - Jass, Auvinen; Urbanowicz (2), Rohtla, Iossafov - Jabornik, Kostek; Kasperlik, Jarosz, Sawicki - Matusik, Górny; R. Nalewajka, Paś, Wałęga - Michałowski, Gimiński; Wróbel, Kulas, Ł. Nalewajka



Cracovia: Kopřiva - Rompkowski, Gula; Leivo, Bahenský (2), Kapica - Štebih, Ježek; Bepierszcz, Vachovec, Tvrdoň (2) - Bychawski (2), Kruczek; Mikula, Kalinowski, Domogała - Jáchym, Musioł; Brynkus, Bryniczka, Abramov