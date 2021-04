Wszystko wskazuje na to, że wkrótce dojdzie do kolejnego głośnego transferu w Polskiej Hokej Lidze. Zackary Phillips jest dosłownie o krok od dołączenia do Re-Plast Unii Oświęcim.

Phillips ma za sobą niezwykle udany sezon. Zdobył z JKH GKS-em Jastrzębie potrójną koronę, a w ciągu całego sezonu strzelił najwięcej bramek w lidze (25) i wspólnie z Markiem Hovorką zdobył też największa liczbę punktów (56).

Kanadyjczyk pokazał wachlarz wysokich umiejętności, zwłaszcza w najważniejszym momencie sezonu. W fazie play-off rozegrał 14 meczów, w których strzelił osiem goli i zanotował sześć asyst.

Formalności w sprawie transferu Phillipsa niemal w całości dokonane

Pamiętnym momentem z jego udziałem, był między innymi egzekwowany przez Phillipsa rzut karny z czwartego meczu finału play-off, gdy niezwykle precyzyjnym uderzeniem w okienko zaskoczył Dienisa Pieriewozczikowa. Strzał z nadgarstka, z należytym wykorzystaniem technologii kija, był mocną stroną kanadyjskiego napastnika przez cały sezon

Jak podaje serwis hokej.net, niemal wszystkie formalności dotyczące przenosin 28-letniego skrzydłowego zostały już załatwione. W ciągu kilkudziesięciu najbliższych godzin można spodziewać oficjalnego potwierdzenia tego transferu.

Będzie to piąty transfer Re-Plast Unii Oświęcim przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022. Wcześniej kontrakty z biało-niebieskimi podpisali Kamil Paszek, Dariusz Wanat, Krystian Dziubiński i Andrej Themar.