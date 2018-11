PHL. GKS Tychy przegrał po dogrywce

Hokeiści GKS Tychy przegrali po dogrywce 3-4 z Tauron KH GKS Katowice w meczu 24. kolejki Polskiej Hokej Ligi. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Grzegorz Pasiut.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolusz o o realiach polskiego hokeja. Wideo INTERIA.TV

W pierwszej tercji kibice nie doczekali się goli. Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej odsłonie, która należała do gości. Do siatki gospodarzy trafili: Maciej Urbanowicz, Martin Cakajik i Bartosz Fraszko. Tyszanie odpowiedzieli tylko golem Aleksandra Szczechury. W trzeciej tercji Mateusz Gościński zdobył kontaktową bramkę. Tuż przed końcem do remisu doprowadził Filip Komorski. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była zatem dogrywka. Bohaterem przyjezdnych został Grzegorz Pasiut, który zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.

Reklama

Wyjazdową wygraną odnieśli hokeiści Comarch Cracovii. "Pasy" pokonały w Toruniu miejscową Energę 3-1. Na listę strzelców w krakowskim zespole wpisali się Emil Svec, Mateusz Bepierszcz i Łukasz Kamiński. Auotrem honorowego gola dla gospodarzy był Daniił Oriechin.

GKS Tychy - Tauron KH GKS Katowice 3-4 po dogrywce (0-0, 1-3, 2-0 - 0-1)

Bramki: 0-1 Maciej Urbanowicz (26), 1-1 Alexander Szczechura (27), 1-2 Martin Cakajik (28), 1-3 Bartosz Fraszko (31), 2-3 Mateusz Gościński (47), 3-3 Filip Komorski (60), 3-4 Grzegorz Pasiut (65).

Kary: Tychy - 12; Katowice - 16 min. Widzów 2 500.

Zagłębie Sosnowiec - TatrySki Podhale Nowy Targ 3-2 po karnych (1-1, 0-0, 1-1, karne 2-1)

Bramki: 0-1 Patryk Wajda (6), 1-1 Damian Słaboń (17), 1-2 Jakub Worwa (42), 2-2 Vladimir Luka (49). Decydujący karny: Damian Słaboń.

Kary: Zagłębie - 10; Podhale - 12 min. Widzów 500.





Węglokoks Kraj Polonia Bytom - Unia Oświęcim 1-5 (1-1, 0-2, 0-2)

Bramki: 1-0 Michaił Samusienka (14), 1-1 Dawid Maciejewski (19), 1-2 Andrej Themar (23), 1-3 Andrej Themar (35), 1-4 Andrej Themar (54), 1-5 Ales Jezek (60).

Kary: Polonia - 18; Unia - 16 min. Widzów 290.



Energa Toruń - Comarch Cracovia 1-3 (0-1, 1-1, 0-1)

Bramki: 0-1 Emil Svec (6), 1-1 Daniił Oriechin (31), 1-2 Mateusz Bepierszcz (34), 1-3 Łukasz Kamiński (43).

Kary: Energa - 4, Cracovia - 6 minut. Widzów 1 800.