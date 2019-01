Lider PHL nie zwalnia tempa. GKS Tychy pokonał TatrySki Podhale Nowy Targ na własnym lodowisku 2-1 w 42. kolejce, odnosząc 18. zwycięstwo z rzędu w lidze!

Wszystkie bramki padły w drugiej tercji. Prowadzenie objęli gospodarze, grając w osłabieniu, w 25. minucie. Bartłomiej Neupauer stracił krążek w tercji ataku, przejął go Michael Cichy, ruszył do przodu, a następnie wyłożył Alexandrowi Szczechurze, który z bliska trafił do siatki.

Wyrównanie padło w 29. minucie. Krzysztof Zapała uderzył spod linii niebieskiej, John Murray był zasłonięty przez Mateusza Michalskiego i Joonasa Sammalmę, przepuszczając krążek. Sędziowie uznali jeszcze, że po drodze dotknął on Michalskiego i to jemu przyznano gola.

Tyszanie decydującą bramkę zdobyli w 33. minucie. Patryk Wajda na spółkę z Jarosławem Różańskim stracili "gumę", którą przejął Tomasz Sykora, podał do Andrija Michnowa, a ten na raty pokonał Przemysława Odrobnego.

W trzeciej tercji gospodarze strzelili jeszcze jednego gola, ale sędziowie, po analizie wideo, go nie uznali. Okazało się, że po uderzenie Petera Novajosky'ego, krążek nogą dotknął Michnow.



Jednym z bohaterów w ekipie tyszan był we wtorek Adam Bagiński, który rozegrał 800. mecz w barwach tego klubu.

42. kolejka:



GKS Tychy - TatrySki Podhale Nowy Targ 2-1 (0-0, 2-1, 0-0)

Bramki: 1-0 Alexander Szczechura (25.), 1-1 Mateusz Michalski (29.), 2-1 Andrij Michnow (33.).

Kary: po 12 minut. Widzów 800.



Automatyka Gdańsk - Unia Oświęcim 3-1 (2-0, 1-0, 0-1)

Bramki: 1-0 Aleksandr Gołowin (6., karny), 2-0 Jan Krasowski (7.), 3-0 Władysław Jełakow (28.), 3-1 Peter Bezuska (60.).

Kary: Automatyka - 16, Unia - 14 minut. Widzów 1000.



KH Energa Toruń - JKH GKS Jastrzębie 2-5 (0-1, 2-3, 0-1)

Bramki: 0-1 Maciej Sulka (15.), 0-2 Dominik Jarosz (22.), 1-2 Jarosław Dołęga (24.), 1-3 Jakub Kubesz (30.), 1-4 Tomasz Kulas (31.), 2-4 Daniił Oriechin (38.), 2-5 Martin Kasperlik (44.).

Kary: po 8 minut. Widzów 1200.



Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia Kraków 5-4 (2-2, 1-1, 2-1)

Bramki: 1-0 Mariusz Piotrowski (4.), 1-1 Paweł Zygmunt (11.), 2-1 Damian Słaboń (16.), 2-2 Marek Tvrdoń (20.), 2-3 Sztepan Csamango (36), 3-3 Vladimir Luka (39.), 4-3 Michał Bernacki (45.), 5-3 Filip Stoklasa (49.), 5-4 Adam Domogała (51.).

Kary: Zagłębie - 6, Cracovia - 10 minut. Widzów 400.

Zaległy mecz 30. kolejki:



PGE Orlik Opole - Tauron KH GKS Katowice 0-4 (0-1, 0-1, 0-2)

Bramki: 0-1 Filip Starzyński (4.), 0-2 Marek Strzyżowski (34.), 0-3 Maciej Urbanowicz (46.), 0-4 Jesse Rohtla (54.).

Kary: Orlik - 6, GKS - 8 minut. Widzów 180.



Tabela PHL 2018/2019 1. GKS Tychy 41 102 198-84 2. Tauron KH GKS Katowice 39 97 191-71 3. TatrySki Podhale Nowy Targ 39 81 144-82 4. JKH GKS Jastrzębie 40 75 121-74 5. Comarch Cracovia 40 68 144-98 6. KH Energa Toruń 40 63 137-109 7. Automatyka Gdańsk 40 56 112-107 8. Unia Oświęcim 39 51 125-119 9. Zagłębie Sosnowiec 40 45 101-145 10. PGE Orlik Opole 40 26 88-199 11. Węglokoks Kraj Polonia Bytom 38 15 80-230 12. Kadra PZHL 22 8 39-162

Mecze w następnej kolejce:

25 stycznia



JKH GKS Jastrzębie - Automatyka Gdańsk (18.00)



TatrySki Podhale Nowy Targ - Zagłębie Sosnowiec (18.00)



Unia Oświęcim - Węglokoks Kraj Polonia Bytom (18.00)



Comarch Cracovia - KH Energa Toruń (18.30)



Tauron KH GKS Katowice - GKS Tychy (18.30)