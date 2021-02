Hokeiści GKS-u Tychy pokonali na wyjeździe Ciarko STS Sanok 3-2 i w ćwierćfinałowej rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą już 3-0. Podopieczni Krzysztofa Majkowskiego awans do półfinału PHL mogą świętować w niedzielę.

Sanoczanie u siebie postawili się mistrzowi Polski. Co prawda już w piątej minucie prowadzenie dla gości uzyskał Michael Cichy, ale po 18 sekundach wyrównał Eetu Elo. Fin drugiego gola strzelił w 13. minucie, a znowu asystowali mu Jesperi Viikilä i Riku Sihvonen.



Tyszanie zwycięstwo zapewnili sobie w drugiej tercji. W 25. minucie do bramki trafił Alexander Szczechura (miał udział przy wszystkich golach GKS-u w sobotę), a w 39. minucie drugiego gola w tym meczu strzelił Cichy (także asysta).



Mistrzowie Polski awans do półfinału mogą świętować już w niedzielę.



Hokeiści Comarchu Cracovii wyszli na prowadzenie w rywalizacji z Energą Toruń 2-1. W sobotę wygrali na własnym lodowisku 4-2. Goście wyszli na prowadzenie w 37. sekundzie po trafieniu Pawła Nowożyłowa. Potem jednak cztery gole strzeliły "Pasy": dwa Emil Oskanen (5. i 26. minuta), Štěpán Csamangó (16.) i Erik Nemec (33.). Wynik spotkania ustalił Kamil Kalinowski na cztery minuty przed końcem.

Ciarko STS Sanok - GKS Tychy 2-3 (2-1, 0-2, 0-0)

Bramki: 0-1 Michael Cichy (5.), 1-1 Eetu Elo (5.), 2-1 Eetu Elo (13.), 2-2 Alexander Szczechura (25.), 2-3 Michael Cichy (39.).

Kary: STS - 14, GKS - 16 minut.

Stan rywalizacji play-off (do czterech zwycięstw): 3-0 dla GKS-u. Czwarty mecz w niedzielę w Sanoku.

Comarch Cracovia - Energa Toruń 4-2 (2-1, 2-0, 0-1)

Bramki: 0-1 Paweł Nowożyłow (1.), 1-1 Emil Oskanen (5.), 2-1 Stepan Csamango (16.), 3-1 Emil Oskanen (26.), 4-1 Erik Nemec (33.), 4-2 Kamil Kalinowski (56.).

Kary: Cracovia - 24 minut, w tym Martin Dudaš 10 minut za niesportowe zachowanie, Energa - 6 minut.

Stan rywalizacji play-off (do czterech zwycięstw) 2-1 dla Cracovii. Czwarty mecz w niedzielę w Krakowie.