Po sensacyjnej porażce Tauronu KH GKS Katowice z Zagłębiem Sosnowiec, katowiczanie mają ostatnią szansę, aby zająć pierwsze miejsce przed fazą play-off - muszą pokonać Unię Oświęcim. Tymczasem prezes spółki Oświęcimski Sport Paweł Kram przekonuje, że jego zawodnicy mają grać ambitnie, ale nie jak o "życie".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Czerkawski o polskim hokeju. Wideo TV Interia

W niedzielę odbyła się ostatnia kolejka fazy zasadniczej, ale do rozegrania zostały jeszcze dwa zaległe mecze. Jeśli katowiczanie pokonają Unię, to do play off przystąpią z pierwszego miejsca. Obecnie mają dwa punkty straty do lidera, GKS Tychy.



Reklama

- Dla nas to będzie raczej treningowe spotkanie. Musimy uważać aby nie złapać jakiejś kontuzji. Na pewno jednak nie poddamy się od razu, bez walki. Moim zdaniem katowiczanie bardzo szybko, jeszcze w pierwszej tercji będą chcieli rozstrzygnąć losy pojedynku - powiedział Kram.



Drużyna z zachodniej Małopolski bez względu na wynik zajmie w końcowej tabeli fazy zasadniczej ósme miejsce i o prawo gry w ćwierćfinale play off będzie musiała walczyć w tzw. pre play off. Już w środę zmierzy się w pierwszym spotkaniu na tym szczeblu rozgrywek, na własnym lodowisku z Zagłębiem Sosnowiec (gra się do dwóch wygranych).



Jak poinformował Kram w zespole nie brak problemów zdrowotnych: - Kolejny drobny uraz ma Jan Daneczek. Jednak może wróci na wtorkowe spotkanie, a jak nie, to liczę na jego występ w środę. W niedzielę meczu nie ukończył Dariusz Gruszka. Ma problem z zatokami. Mam nadzieję, że uda go się "postawić na nogi". Z kolei problemy żołądkowe miał w weekend Peter Bezuska.



W drugim zaległym meczu, bez znaczenia dla układu tabeli zagrają: Węglokoks Kraj Polonia Bytom - TatrySki Podhale Nowy Targ.



Rafał Czerkawski

Tabela PHL 2018/2019 1. GKS Tychy 42 102 2. Tauron KH GKS Katowice 41 100 3. TatrySki Podhale Nowy Targ 41 87 4. JKH GKS Jastrzębie 42 78 5. Comarch Cracovia 42 72 6. KH Energa Toruń 42 63 Zobacz pełną tabelę