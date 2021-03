Dienis Pieriewozczikow dołączył do Comarch Cracovii w lutym i z miejsca stał się pewnym punktem drużyny. Może się jednak okazać, że na najważniejsze mecze sezonu "Pasy" zostaną bez podstawowego bramkarza.

Krakowska drużyna rywalizuje w półfinałach play-offów Polskiej Hokej Ligi z GKS-em Tychy. Po czterech meczach jest 2-2, awans do finału uzyska zespół, który wygra cztery spotkania. Najbliższy mecz już w piątek 19 marca o 19.

Do tego niezwykle ważnego starcia, który przełamie stan remisowy i da jednej z drużyn mecz eliminacyjny, Comarch Cracovia może podejść bez swojego mocnego punktu, jakim był bramkarz Dienis Pieriewozczikow.

Śmierć ojca stawia pod znakiem zapytania występ bramkarza

Zmarł ojciec Rosjanina, co było dla niego potężnym ciosem. Klub złożył zawodnikowi kondolencje i zapewnił udzielenie mu pełnego wsparcia. Nie wiadomo, czy golkiper wystąpi w meczu numer pięć przeciwko "Trójkolorowym".

Możliwe jest też, że zabraknie go w kolejnych meczach. Pieriewozczikow może zdecydować się na pilny wyjazd do ojczyzny, by uczestniczyć w żałobie i ceremonii pogrzebowej ważnego członka rodziny.

Jeżeli spełni się "czarny scenariusz" dla ekipy prowadzonej przez Rudolfa Rohaczka, między słupkami Cracovii stanie rezerwowy Robert Kowalówka.





