Comarch Cracovia walczy o pierwszą czwórkę PHL przed fazą play-off. We wtorek "Pasy" pokonały na własnym lodowisku w derbach Małopolski TatrySki Podhale Nowy Targ 5-3 w 39. kolejce i tracą już tylko punkt do JKH GKS-u Jastrzębie.

Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Już na początku spotkania Tomasz Valtonen, opiekun "Szarotek", wziął czas. Nie pomogło to jego drużynie, ponieważ gospodarze w niewiele ponad dwie minuty strzelili dwa gole.

W 12. minucie do tercji rywala wjechał Łukasz Kamiński, który oddał strzał. Przemysław Odrobny odbił krążek, ale ten trafił z powrotem do Kamińskiego, który zdołał go jeszcze podać do Emila Šveca, a ten zagrał do Adama Domagały. Strzał napastnika "Pasów" wylądował w bramce.

Z kolei w 14. minucie hokeiści Comarchu Cracovii wykorzystali grę w przewadze. Gospodarze rozgrywali krążek w tercji Podhala, w końcu Štěpán Csamangó wyłożył go zza bramki do Mateusza Bepierszcza, a ten uderzeniem z wysokości bulików nie dał szans Odrobnemu.

Wtedy nastąpiła zmiana w bramce "Szarotek" - Odrobnego zastąpił Błażej Kapica.

Goście szybko, bo po 50 sekundach, zdobyli kontaktowego gola. Tym razem oni przeprowadzili składną akcję, na końcu której strzał oddał Joona Tolvanen, Michael Łuba tylko sparował "gumę", a jako pierwszy z dobitką zdążył weteran Jarosław Różański.

"Pasy" w 16. minucie znowu miały jednak dwubramkową przewagę. Spod linii niebieskiej przymierzył Mateusz Rompkowski, a tor lotu krążka, który wylądował pod poprzeczką, zmienił jeszcze Damian Kapica.

Na początku drugiej tercji do bramki gości wrócił Odrobny.



"Szarotki" w przeciągu minuty i 35 sekund potrafiły odrobić straty. Obie bramki padły w podobnych okolicznościach. W 32. minucie uderzył Tolvanen, a Krzysztof Zapała dołożył na tyle precyzyjnie kij, że krążek trafił między parkanami Łuby do siatki.

Z kolei w 33. minucie strzelał Zapała, a tym który zmienił tor lotu "gumy" był Joonas Sammalmaa.

Gospodarze wrócili na prowadzenie jeszcze w drugiej tercji. W 38. minucie, grając w przewadze, rozgrywali zamek w tercji rywala, Bepierszcz wrzucił krążek przed bramkę, który odbił się od Tolvanena i wylądował w siatce. Jako że w hokeju nie ma goli samobójczych, to Bepierszcz zanotował we wtorek drugie trafienie.

Hokeiści Comarchu Cracovii powiększyli je w 50. minucie, również w przewadze. Po wznowieniu w tercji Podhala, krążek przejął D. Kapica, który wrzucił go pod bramkę. Tam powstało zamieszanie, "guma" wróciła do napastnika "Pasów", a ten trafił praktycznie do pustej bramki.

Veltonen jeszcze próbował coś zmienić. Na pięć minut przed końcem wycofał bramkarza, ale po chwili jego zawodnicy otrzymali karę techniczną za nadmierną liczbę graczy na lodzie i Odrobny musiał wrócić na lód.

Lider, GKS Tychy, dopiero po dogrywce pokonał na wyjeździe Unię Oświęcim 2-1. Decydującego gola strzelił Jarosław Rzeszutko w 63. minucie.

Comarch Cracovia - TatrySki Podhale Nowy Targ 5-3 (3-1, 1-2, 1-0)

Bramki: 1-0 Adam Domogała (12.), 2-0 Mateusz Bepierszcz (14.), 2-1 Jarosław Różański (15.), 3-1 Damian Kapica (16.), 3-2 Krzysztof Zapała (32.), 3-3 Joonas Sammalmaa (33.), 4-3 Mateusz Bepierszcz (38.), 5-3 Damian Kapica (50.).

Kary: Cracovia - 6; Podhale - 10 minut. Widzów: 800.

Unia Oświęcim - GKS Tychy 1-2 po dogrywce (1-0, 0-0, 0-1, 0-1)

Bramki: 1-0 Andrej Themar (7.), 1-1 Michael Cichy (41.), 1-2 Jarosław Rzeszutko (63.).

Kary: Unia - 4; GKS - 14 min. Widzów 1000.



PGE Orlik Opole - Zagłębie Sosnowiec 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)

Bramka - 0-1 Denis Akimoto (32).

Kary: Orlik - 4; Zagłębie - 16 min. Widzów 120.

Tabela PHL 2018/2019 1. GKS Tychy 38 93 187-82 2. Tauron KH GKS Katowice 35 88 179-64 3. TatrySki Podhale Nowy Targ 37 78 141-80 4. JKH GKS Jastrzębie 36 69 103-63 5. Comarch Cracovia Kraków 37 68 137-84 6. KH Energa Toruń 36 54 115-101 7. Unia Oświęcim 36 49 121-109 8. Automatyka Gdańsk 37 47 92-105 9. Zagłębie Sosnowiec 37 41 93-128 10. PGE Orlik Opole 37 26 86-180 11. Węglokoks Kraj Polonia Bytom 36 15 78-213 12. Kadra PZHL 22 8 39-162

Mecze w następnej kolejce:

17 stycznia



Tauron KH GKS Katowice - Comarch Cracovia (18.30)

18 stycznia



GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie (18.00)

Automatyka Gdańsk - Węglokoks Kraj Polonia Bytom (18.30)



KH Energa Toruń - PGE Orlik Opole (18.30)

Zagłębie Sosnowiec - Unia Oświęcim (19.00)