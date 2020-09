Hokeiści Ciarko STS Sanok pokonali po rzutach karnych Comarch Cracovię 3-2. Sanoczanie do 42 minuty przegrywali dwoma golami, ale w trzeciej tercji pokazali charakter i zdołali wyrównać. Rzuty karne lepiej wykonywali gospodarze, a decydującego zdobył bohater spotkania Eetu Elo.

W innym ciekawym spotkaniu 2. kolejki GKS Tychy pokonał na własnym lodzie Re-Plast Unię Oświęcim 3-2. Zwycięskiego gola dla trójkolorowych zdobył Filip Komorski.



JKH GKS Jastrzębie musiał sporo się napocić, by pokonać na wyjeździe Stoczniowca Gdańsk. Podopieczni Roberta Kalabera pokonali gdańszczan, okrzykniętych czerwoną latarnią ligi, tylko 2-1.



Zarówno Zagłębie Sosnowiec, jak i GKS Katowice podchodzili do niedzielnego meczu z zerowym dorobkiem punktowym po inauguracji sezonu. Sosnowiczanie za wszelką cenę nie chcieli zaserwować swym kibicom podobnego wyniku, co w Jastrzębiu, natomiast na GieKSie ciążyła presja odbicia się po dosyć niespodziewanej porażce w Toruniu. Ostatecznie obydwa zespoły zainkasowały pierwsze punkty, lecz to katowiczanie zjechali do szatni w lepszych humorach, gdyż wygrali po dogrywce 3-2 po golu Patryka Krężołka.





Wyniki 2. kolejki Polskiej Hokej Ligi:

GKS Tychy - Re-Plast Unia Oświęcim 3-2 (1-1, 1-0, 1-1)



Bramki: 1-0 Jarosław Rzeszutko (10), 1-1 Ryan Glenn (19), 2-1 Patryk Kogut (33), 3-1 Filip Komorski (50), 3-2 Eliezer Sherbatov (57).



Kary: GKS - 37 minut, w tym kara meczu Peter Novayovsky, Unia - 10 minut. Widzów 920.

Stoczniowiec Gdańsk - JKH GKS Jastrzębie 1-2 (0-0, 0-2, 1-0)



Bramki: 0-1 Maciej Urbanowicz (30), 0-2 Kamil Górny (40), 1-2 Mateusz Strużyk (54).



Kary: Stoczniowiec - 10, JKH - 4 minuty. Widzów 200.

Energa Toruń - Tauron Podhale Nowy Targ 4-0 (2-0, 1-0, 1-0)



Bramki: 1-0 Jegor Fieofanow (9), 2-0 Konsta Jaakola (16), 3-0 Michał Kalinowski (39), 4-0 Michaił Szabanow (49).



Kary: Energa - 14, Podhale - 14 minut. Widzów 1 443.

Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice 2-3 po dogr. (1-1, 1-0, 0-1 - 0-1)



Bramki: 0-1 Miika Franssila (5), 1-1 Michał Domogała (9), 2-1 Dominik Nahunko (24), 2-2 Filip Stoklasa (46), 2-3 Patryk Krężołek (65).



Kary: Zagłębie - 24 minuty, GKS - 43 minuty, w tym kara meczu Mikołaj Łopuski. Widzów 200.

Ciarko STS Sanok - Comarch Cracovia 3-2 po karnych (0-1, 0-1, 2-0 - 0-0, 2-1)

Bramki: 0-1 Taavi Tiala (3), 0-2 Jiri Gula (34), 1-2 Eetu Elo (42-karny), 2-2 Marcin Biały (45). Decydujący karny Eetu Elo.



Kary: STS - 8, Cracovia - 26 minut, w tym Taavi Tiala 10 min za niesportowe zachowanie. Widzów: 1 599