PHL. Comarch Cracovia oszczędza i rezygnuje z Damiana Kapicy

Rewolucja w Comarch Cracovii zdaje się nie mieć końca. Z naszych informacji wynika, że z ekipą z Siedleckiego może wkrótce pożegnać się Damian Kapica - najlepszy hokeista "Pasów" ostatnich lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Comarch Cracovia. Rohaczek i Kapica o ostatniej wygranej z JKH GKS Jastrzębie. Wideo INTERIA.TV

"Kapi" w przekroju całego sezonu był najjaśniejszą postacią ekipy z Siedleckiego 7, co świetnie obrazują statystyki. W 53 meczach zdobył 22 bramki i zanotował 40 asyst. Okazał się najlepszym strzelcem i najlepiej punktującym zawodnikiem "Pasów".

Reklama