Hokejowy zespół Comarch Cracovia powoli rozgląda się za wzmocnieniami. Szefostwo "Pasów" chce ściągnąć do siebie czeskiego obrońcę Jakuba Šaura.

Po nieudanym sezonie szefostwo ekipy spod Wawelu zdecydowało się na przebudowę zespołu. Jego trzon mają tworzyć młodzi gracze, którzy trenują pod okiem Rudolfa Roháčka. Są to Robert Kowalówka, Łukasz Hebda, Patryk Gosztyła, Dawid Musioł, Mateusz Bezwiński, Igor Augustyniak, Antoni Dziurdzia, Sebastian Brynkus oraz Łukasz Kamiński, a także juniorzy: Jacek Szczepanik, Michał Jaracz i Rafał Porosło.

- Chcemy zbudować rozwojowy zespół i już teraz położyć solidny fundament. Paradoksalnie może okazać się, że koronawirus wpłynął pozytywnie na nasz zespół, ponieważ więcej młodych i zdolnych zawodników może otrzymać szansę gry - zaznaczył trener Roháček.



Dwunastu graczy to stanowczo za mało, by powalczyć w Polskiej Hokej Lidze, więc 57-letni szkoleniowiec musi mocniej rozglądnąć się za wzmocnieniami.



Z naszych informacji wynika, że ofertę gry w "Pasach" otrzymał Jakub Šaur, który przez ostatnie cztery sezony występował w Unii Oświęcim. 28-letni obrońca rozegrał w biało-niebieskich barwach 152 spotkania, w których zdobył 82 punkty za 23 bramki i 59 asyst. Dobrze spisywał się zwłaszcza podczas gier w przewadze, gromadząc w nich 26 "oczek".

W poniedziałek roczną umowę z Comarchem Cracovią podpisał Filip Drzewiecki. 36-letni skrzydłowy sięgnął z krakowskim klubem po cztery tytuły mistrzowskie oraz dwa srebrne medale. Zdobył też puchar i dwa razy Superpuchar Polski. W 359 ligowych spotkaniach zdobył 224 punkty za 91 bramek i 133 asysty.

