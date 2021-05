W ostatnich dniach zawrzało dookoła KH Energa Toruń. Bogdan Rozwadowski prezes hokejowego klubu z Torunia zarzucił byłemu trenerowi Juryjowi Czuchowi faworyzowanie obcokrajowców. Szkoleniowiec odparł te zarzuty mówiąc, że była to wspólnie ustalona z zarządem klubu polityka.

Słowną przepychankę rozpoczął na łamach strony internetowej "TVP Sport" prezes Bogdan Rozwadowski, stwierdzając "Dostał od nas sugestię, by porozumieć się z polską częścią szatni, ale tego nie zrobił. Nie docenił wagi tego problemu. Chciał w miejsce Polaków ściągać kolejnych zawodników ze wschodu. Musimy patrzeć w przyszłość".

Na łamach "Hokej.net" szansę odpowiedzi na te zarzuty dostał Juryj Czuch i odbił piłeczkę "To głupota. Gra w hokeja to ich praca. Mam 50 lat, więc po latach wspólnej pracy w drużynie, to z kim mam rozmawiać i komu się tłumaczyć? Nikomu nic złego nie zrobiłem. Nie jest prawdą, że chciałem ściągać w ich miejsce kolejnych zawodników z Rosji. Nie chciałem tego robić" - odpiera zarzuty Juryj Czuch.

"Braliśmy ich, bo są tańsi i mieszkali w jednym domu"

Pod wodzą białoruskiego szkoleniowca toruńska ekipa zaliczyła solidny sezon. Trzecie miejsce po sezonie zasadniczym Polskiej Hokej Ligi, a w ćwierćfinale odpadł z Comarch Cracovią. Awansował też z drużyną do turnieju finałowego Pucharu Polski. Jednym z liderów drużyny był bramkarz Anton Svensson, który według słów prezesa, nie byłby częścią drużyny, gdyby nie weto zarządu postawione decyzji trenera.

- To była wspólnie ustalona polityka na ostatni sezon, aby było tylu obcokrajowców w drużynie. Przecież kontrakty były ustalane i akceptowane przez zarząd i sztab szkoleniowy. Wszyscy zawodnicy, których ściągaliśmy ze wschodu byli tańsi i mieszkali w jednym domu, więc to było dla wszystkich wygodne. Po każdym wygranym meczu prezes był dumny ze zbudowanej drużyny za tak nieduże pieniądze. A na koniec sezonu ktoś coś powiedział i mamy efekt - dodaje Czuch.

MR