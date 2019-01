PHL. Automatyka po dogrywce wygrała z Cracovią

Trzy celne ciosy gdańskich stoczniowców nie wytrąciły z równowagi doświadczonych zawodników z Krakowa. W hokeju to zbyt mało... W emocjonującym, prowadzonym w szybkim tempie spotkaniu MH Automatyki i Comarch Cracovii potrzebna była dogrywka, w której skuteczniejsi okazali się zawodnicy z Gdańska.

Zdjęcie Radosław Sawicki (z lewej) atakuje Łukasza Podsiadłę /Andrzej Grygiel /PAP

Do niedzielnego (27 stycznia) meczu kończącego rundę zasadniczą rozgrywek Polskiej Hokej Ligi, hokeiści MH Automatyki Gdańsk przystępowali po sześciu wygranych meczach. Ich przeciwnicy, drużyna Comarch Cracovii, mimo gorszych wyników (jedna wygrana i trzy porażki w ostatnich meczach) na pewno nie zamierzali tanio sprzedać skóry przed decydującą fazą rozgrywek.

Mimo różnicy w pozycjach w tabeli Polskiej Hokej Ligi mecz w Gdańsku rozpoczął się wyrównaną walką obu drużyn. Pierwszy celny cios zadali hokeiści z Wybrzeża. W 8. minucie Yegor Rożkow wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Zawodnicy ze stolicy Małopolski ruszyli do ataku, ale zamiast zdobywać braki, lądowali na ławce kar. Tych prezentów jednak "Biało-Niebiescy" nie wykorzystali i do końca pierwszej części meczu wynik nie uległ zmianie.

W drugiej części spotkania goście szukali szansy na wyrównanie, ale po raz kolejny to gdańszczanie wykorzystali sytuację. W ogromnym zamieszaniu pod bramką Miroslava Kopriva "gumę" do siatki krakowian wepchnął Aleksandr Gołowin. Ku uciesze kilkuset wiernych kibiców stoczniowców na tablicy świetlnej pojawił się wynik 2-0. "Pasy" atakowały, ale podobnie jak w pierwszej tercji nie zdobywali goli, za to okupowali ławkę kar. Ponownie gospodarze nie byli w stanie wykorzystać tej szansy. Za to na 21 sekund przed końcem tej części Jan Krasowski wykazał się największym opanowaniem pod bramką gości w walce ciało w ciało i zdobył trzeciego gola dla swej drużyny.

Pomyliłby się jednak ten, kto by pomyślał, że jeden z najbardziej utytułowanych hokejowych klubów w Polsce podda się już w tym spotkaniu. "Pasy" bowiem wzięły się do pracy. w 41. minucie z dystansu uderzył Mateusz Sordon, ale kierunek lotu krążka zmienił Rompkowski i było 3-1.

Kolejny cios krakowianie wymierzyli pięć minut później. Błąd w obronie Mateusza Danieluka wykorzystał Kamil Kalinowski, i Cracovia zdobyła "kontakt".

Wyrównanie nastąpiło w 52. minucie spotkania. Tym razem na listę strzelców wpisał się Emil Svec, po kolejnej stracie obrońców "Stoczni".

Aby rozstrzygnąć losy tego pojedynku potrzebna była dogrywka. Mimo wizualnej przewagi gości z południa, to jednak "Biało-Niebiescy" wymierzyli ostateczny cios. Jego autorem po kontrze był Jan Steber.

Automatyka Gdańsk - Cracovia Kraków 2-0 (1-0, 1-0, 0-0)

Bramki: 1-0 Yegor Rożkow (8. minuta), 2-0 Aleksandr Gołowin (25. minuta), 3-0 Jan Krasowski (39. minuta), 3-1 Rompkowski (41. minuta, asysta Mateusz Sordon), 3-2 Kamil Kalinowski (46. minuta, asysta Damian Kapica), 3-3 Emil Svec (52. minuta, asysta Kacper Bryniczka), 4-3 Jan Steber (64. minuta)

Kary: Cracovia 12 minut; MH Automatyka 2 minuty

MH Automatyka: Even Cowley - Matej Cunik, Robin Maly - Jan Steber, Petr Polodna, Josef Vitek- Konstantin Tesliukiewicz, Jan Krasowski - Vladislav Jełakow, Yegor Rożkow, Aleksandr Gołowin; Tomasz Pastryk, Oskar Lehmann - Mateusz Danieluk, Maciej Rompkowski, Szymon Marzec - Kamil Dolny, Jakub Stasiewicz, Filip Pesta, Michaił Samusienko.

Cracovia Kraków: Miroslav Kopriva - Maciej Kruczek, Adrian Gajor - Kamil Kalinowski, Damian Kapica; Rompkowski, Mateusz Sordon - Mateusz Bepierszcz, Michał Vachovec, Stepan Csamangó - Miroslav Jachym, Ales Jeżek - Emil Svec, Adam Domogała, Filip Drzewiecki; Jewgenij Kamieniew, Dawid Musioł - Karol Kisielewski, Kasper Bryniczka, Paweł Zygmunt

KH Energa Toruń - TatrySki Podhale Nowy Targ 0-3 (0-1, 0-1, 0-1)

Bramki: 0-1 Mateusz Michalski (7), 0-2 Krzysztof Zapała (23), 0-3 Bartłomiej Neupauer (52).

Kary: Energa - 4 minuty, Podhale - 18 minut. Widzów 1200.

Węglokoks Kraj Polonia Bytom - JKH GKS Jastrzębie 1-4 (0-1, 1-2, 0-1)

Bramki: 0-1 Tomasz Kulas (7), 1-1 Maciej Rybak (28), 1-2 Dominik Paś (30), 1-3 Tomas Kominek (38), 1-4 Kamil Wróbel (60).

Kary: Polonia - 8, JKH - 4 minuty. Widzów 299.



PGE Orlik Opole - Unia Oświęcim 4-6 (1-2, 2-2, 1-2)

Bramki: 0-1 Aleksiej Trandin (3), 0-2 Damian Piotrowicz (11), 1-2 Georgi Ostapczuk (13), 1-3 Andrej Themar (21), 2-3 Kamil Świerski (27), 2-4 Aleksiej Trandin (32), 3-4 Kamil Świerski (36), 3-5 Aleksiej Trandin (47), 3-6 Adrian Kowalówka (52), 4-6 Georgi Ostapczuk (53).

Kary: Orlik - 10, Unia - 8 minut. Widzów 120.



Tauron KH GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 3-4 (1-2, 1-1, 1-1)

Bramki: 1-0 Filip Starzyński (7), 1-1 Błażej Salamon (17), 1-2 Tomasz Kozłowski (19), 1-3 Damian Słaboń (31), 2-3 Patryk Krężołek (39), 3-3 Maris Jass (47), 3-4 Denis Akimoto (60).

Kary: GKS Katowice - 6, Zagłębie - 10 minut. Widzów 1 182.