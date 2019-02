PHL. Automatyka Gdańsk awansowała do play-offów

Hokeiści Automatyki Gdańsk po raz drugi pokonali PGE Orlika Opole, tym razem 9-0, i awansowali do play-offów.

Zdjęcie Zawodnicy PGE Orlika Opole Jarosław Nobis (L) i Łukasz Sznotala (P) oraz Szymon Marzec (C) z Automatyki Gdańsk /Krzysztof Świderski /PAP

Gdańszczanie nie mieli żadnych problemów z wyeliminowaniem przeżywającego poważne problemy finansowe PGE Orlika Opole. Ćwierćfinałowym rywalem gdańszczan będzie broniący tytułu mistrza Polski GKS Tychy.

Reklama

W drugiej parze Zagłębie Sosnowiec sprawiło niespodziankę i pokonało wyżej notowaną po sezonie zasadniczym Unię Oświęcim 5-3, dzięki czemu doprowadziło do remisu w całej serii. Sosnowiczanie, którzy przegrali pierwszy mecz 1-2, tym razem już w 17. minucie prowadzili 3-0, a w 27. było 5-1. Decydujące spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę w Oświęcimiu.

Drugie mecze pre play-off:

PGE Orlik Opole - Automatyka Gdańsk 0-9 (0-2, 0-3, 0-4)

Stan rywalizacji (do dwóch zwycięstw) 2-0 dla Automatyki, która awansowała do ćwierćfinału.

Bramki: 0-1 Jan Krasowski (5), 0-2 Władysław Jełakow (16), 0-3 Josef Vitek (22), 0-4 Michaił Samusienka (24), 0-5 Jegor Rożkow (32), 0-6 Josef Vitek (48), 0-7 Robin Maly (50), 0-8 Jan Steber (54), 0-9 Petr Polodna (60).

Kary: Orlik - 16, Automatyka - 6 min. Widzów 150.



Zagłębie Sosnowiec - Unia Oświęcim 5-3 (3-1, 2-0, 0-2)

Stan rywalizacji (do dwóch zwycięstw) 1-1. Trzeci, decydujący mecz w niedzielę w Oświęcimiu.

Bramki: 1-0 Łukasz Podsiadło (4), 2-0 Tomasz Kozłowski (13), 3-0 Łukasz Podsiadło (17), 3-1 Jan Daneczek (18), 4-1 Filip Stoklasa (24), 5-1 Błażej Salamon (27), 5-2 Aleksiej Trandin (42), 5-3 Dawid Maciejewski (60).

Kary: Zagłębie - 18; Unia - 12 min. Widzów 280.