Reprezentant Polski Patryk Wronka w przyszłym sezonie będzie występował w jednej z najlepszych drużyn EIHL – Belfast Giants. 23-letni napastnik podpisał roczny kontrakt.

Zdjęcie Patryk Wronka /Rafał Rusek /East News

Wronka, biorąc pod uwagę sezon zasadniczy i play-offy, okazał się najlepiej punktującym zawodnikiem Polskiej Hokej Ligi. W 57 meczach zdobył 68 punktów za 23 bramki i 45 asyst. Jego ekipa - Tauron KH GKS Katowice zakończyła sezon z brązowym medalem. Z dobrej strony zaprezentowała się też w rozgrywkach Pucharu Kontynentalnego.



Właśnie podczas tych rozgrywek 23-letni napastnik przekonał do siebie działaczy Belfast Giants, którzy mocno zabiegali o to, by reprezentant Polski podpisał kontrakt z ich klubem.



- Przenosiny do Elite Ice Hockey League to na pewno krok do przodu. Dostałem fajną propozycję i chcę z niej skorzystać. Czas pokaże, jak to wszystko się poukłada - przyznał Patryk Wronka. - Czy były inne oferty? Owszem, miałem propozycje, ale to szefostwo i trener ekipy z Belfastu najmocniej o mnie zabiegali - dodał.



Ekipa ze stolicy Irlandii Północnej wygrała sezon zasadniczy, ale w finale play-off uległa jednak Cardiff Devils.



- Byłem już tam dwa razy i widziałem, jak wygląda organizacja w tym klubie i dzień meczowy. To najwyższy europejski poziom - dodał.