NHL. Rick Nash kończy karierę po serii wstrząśnień mózgu

Hokeista z Kanady Rick Nash, trzeci w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi NHL biorąc pod uwagę zawodników nadal występujących, musi zakończyć karierę z powodu utrzymujących się objawów będących następstwem wielu wstrząśnień mózgu - poinformował agent zawodnika.

Były numer jeden draftu ligi NHL (2002 Columbus Blue Jackets) zdobył w 1060 spotkaniach 437 goli, co daje mu trzecie miejsce wśród aktywnych graczy za Rosjaninem Aleksandrem Owieczkinem (639) i Kanadyjczykiem Patrickiem Marleau (545). Nash, dwukrotny mistrz olimpijski (Vancouver 2010 i Soczi 2014), ma także 368 asyst.

Reklama

Ostatni raz 34-latek, sześciokrotny uczestnik meczu All Star, zagrał w kwietniu w play off w barwach New York Rangers, po tym jak powrócił na kilka meczów po najpoważniejszym w swojej karierze wstrząśnieniu mózgu w marcu, jeszcze jako hokeista Boston Bruins.

"Z powodu utrzymujących się i niedających się wyleczyć objawów wstrząśnienia mózgu, a szczególnie urazu doznanego w marcu, Rick Nash zmuszony jest do podjęcia decyzji o zakończeniu kariery. Po konsultacjach lekarskich ryzyko dalszych uszkodzeń mózgu jest zbyt duże, by Rick mógł powrócić do rywalizacji" - napisał agent hokeisty w oświadczeniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolusz o o realiach polskiego hokeja. Wideo INTERIA.TV

olga