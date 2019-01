W meczu rozgrywanym pomiędzy MH Automatyką Gdańsk i Zagłębiem Sosnowiec w gdańskiej Olivii, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Tomasz Kana, zawodnik z Sosnowca, musiał opuścić lodowisko na noszach z podejrzeniem urazu kręgosłupa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kozłowski (Zagłębie Sosonowiec) o urazie hokeisty Tomasza Kani. Wideo INTERIA.TV

Była 30. minuta prowadzonego w szybkim tempie spotkania pomiędzy HM Automatyką Gdańsk i Zagłębiem Sosnowiec. Na tablicy świetlnej widniał wynik 3-2 dla gospodarzy. Tę drugą, kontaktową bramkę dla hokeistów z Zagłębia zdobył Tomasz Kana.

Reklama

W połowie meczu, w ferworze walki, doszło do starcia z jednym z zawodników z Gdańska. Kana padł na lód.

Wydawało się, że - jak to bywa w tego typu sytuacjach w hokejowych rozgrywkach - zaraz wstanie. Ten jednak płasko leżał na plecach. Nie pomogła interwencja klubowych medyków. Kana został przez kolegów przeniesiony na nosze i przetransportowany do szpitala. Wyglądało na to, że mógł doznać urazu kręgosłupa.

- Kana pojechał do szpitala, czekamy na informacje - powiedział po meczu Marcin Kozłowski, trener Zagłębia Sosnowiec. - Mam nadzieję, że nie będzie to poważna kontuzja, bo w tym sezonie jakieś fatum ciąży nad nami. Odpadają zawodnicy, ale tak, że odpadają do końca sezonu. Mamy takich pięciu, sześciu zawodników z kontuzjami. Mam nadzieję, że Tomek wróci do zdrowia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ziętara i Kozłowski po meczu Automatyka - Zagłębie. Wideo INTERIA.TV

Łukasz Razowski z Gdańska