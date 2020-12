Zapraszamy na relacje tekstową z meczu półfinałowego Pucharu Polski w hokeju na lodzie. GKS Tychy walczy z Re-Plast Unią Oświęcim o przepustkę do finału, gdzie czeka już ekipa GKS-u JKH Jastrzębia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. Alan Łyszczarczyk po meczu Polska - Węgry (2-1). Wideo INTERIA.TV

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5

Reklama

W pierwszym starciu półfinałowym JKH GKS Jastrzębie ograło 3-0 KH Energa Toruń. Tym samym obrońcy trofeum zameldowali się w finale.



Dołączyć do nich chcą zarówno mistrzowie, jak i wicemistrzowie Polski, których batalia w półfinale zapowiada się niezwykle interesująco.



Skład GKS-u Tychy: Murray (Lewartowski) - Biro, Pociecha, Jeziorski, Komorski, Gościński - Ciura, Mesikammen, Witecki, Galant, Krzyżek - Martin, Seed, Wronka, Cichy, Mroczkowski - Kogut, Bizacki, Dupuy, Rzeszutko, Marzec.



Skład Re-Plast Unii Oświęcim: Saunders (Lipiński) - Zatko, Pretnar, Kowalówka, Kalan, Koblar - Bezuska, Glenn, Sherbatov, Trandin, McKenzie - Prusak, Luza, Malicki, Da Costa, Orechin - Noworyta M, Noworyta P, Piotrowicz, Krzemień, Przygodzki.



1. minuta - Rozpoczął się mecz na lodowisku w Tychach.



3. minuta - Jason Seed oddaje pierwszy w meczu celny strzał w światło bramki.



4. minuta - Da Costa do Sherbatova po kontrataku, było blisko by Unia prowadziła 1-0.



5. minuta - Krążek po rykoszecie przelatuje w poprzek pola bramkowego Unii.



10. minuta - Dużo gry na bandach. Później akcja Jakuba Witeckiego, najpierw w krótki róg, później po objeździe objechał bramkę szybciej niż bramkarz, lecz nie skierował krążka w lustro bramki.



13. minuta - Jeziorski strzela pod kryciem obrońcy, krążek nie leciał w bramkę, ale dla pewności łapie i mrozi Saunders.



13. minuta - 1-0, opłaciło się wywalczyć wznowienie GKS-owi!

13. minuta - Wygrany bulik, krążek wrzucony za bramkę, gdzie Filip Komorski powalczył z dwoma obrońcami, przemieścił się przed bramkę i pod presją trafił na 1-0.



13. minuta - W odpowiedzi w podobnej akcji Kowalówka, ale bez efektu bramkowego.



15. minuta - Wyrównanie na 1-1, gol Daniiła Oriechina!



15. minuta - Doskonale skonstruowana akcja ataku oświęcimian, dogrywał Da Costa, przepuścił Sherbatov, formalności dopełnił Oriechin i jest 1-1.



16. minuta - Pierwsze wykluczenie w spotkaniu. Szymon Marzec na ławce kar, w przewadze Re-Plast Unia.



18. minuta - W "pięciu na czterech" dwa strzały McKenziego, ale dobrze odczytywali te zamiary gracze GKS-u Tychy i bramkarz John Murray.



Koniec pierwszej odsłony. Wynik to 1-1, bramki Komorskiego dla GKS-u i Oriechina dla Unii.



21. minuta - Rozpoczęła się druga partia.



21. minuta - Luka Kalan strzelał po dwójkowej akcji, nieźle spisał się defensor i bramkarz tyszan.



22. minuta - Nietypowa widownia na dzisiejszym półfinale:



23. minuta - Bezuszka z dystansu, Murray bez mrugnięcia okiem pewnie parkanem odbija do rogu lodowiska



25. minuta - Dłuższe ataki pozycyjne w tej tercji. Próba z zerowego kąta Cichego, ale to trochę mało jak na prawie dwie minuty spędzone w tercji rywala.



28. minuta - Bartosz Ciura wmontowany w bandę, dobra czysta gra ciałem Unii.



MR