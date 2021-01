Hokejowy Puchar Polski. Finał zaplanowano na 5 lutego w Katowicach

Broniący trofeum hokeiści JKH GKS Jastrzębie zagrają 5 lutego w Katowicach z Re-Plast Unią Oświęcim w finałowym meczu o Puchar Polski. To zmiana w stosunku do pierwotnych planów, które zakładały rozegranie meczu dwa dni później.

W grudniowych półfinałach - z udziałem najlepszych zespołów po dwóch rundach ekstraligi - jastrzębianie pokonali u siebie KH Energę Toruń 3-0, a drużyna z Oświęcimia na wyjeździe wygrała z mistrzem kraju GKS Tychy 3-1.

Tym samym faktem stało się to, że o trofeum zagrają te same ekipy, co przed rokiem. W 2019 roku JKH GKS po raz drugi z rzędu i trzeci w historii zdobył Puchar Polski. W finale jastrzębianie pokonali na tyskim lodowisku Re-Plast Unię 2-0.

To zmiana w stosunku do pierwotnych planów, które zakładały rozegranie meczu 7 lutego. W wyniku zmiany decyzji, finał będzie kolidował z kolejką ligową Polskiej Hokej Ligi. Jastrzębianie i oświęcimianie swoje spotkania będą musiały rozegrać awansem 26 stycznia.

Dotychczas walka o PP odbywała się w trakcie Final Four na jednym lodowisku. Tym razem, z powodu pandemii COVID-19 i konieczności gry bez udziału kibiców, jest inaczej.

Prowadzeni przez selekcjonera reprezentacji Polski Roberta Kalabera jastrzębianie w tym sezonie wywalczyli już Superpuchar Polski, po wyjazdowej wygranej z mistrzem kraju GKS Tychy 3:2.

Hokeiści o Puchar Polski grają po raz 23. Rywalizację zainaugurowano w 1969 roku. Później odbyła się jeszcze jedna edycja. Zmagania wznowiono dopiero w 2000 r. Od 2013 toczyła się w formule turnieju z udziałem czterech zespołów.



MR