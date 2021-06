Wronka odszedł z Katowic dwa lata temu. Od tego czasu grał w północnoirlandzkim Belfast Giants, francuskim Rapaces de Gap, ale zeszły sezon spędził już w Tychach.



GKS Katowice: medale w MP

W Katowicach ten błyskotliwy zawodnik jest bardzo ceniony: w barwach GKS-u sięgał po srebrny i brązowy medal mistrzostw Polski, a także trzecie miejsce w Pucharze Kontynentalnym. Wronka był wyraźnym liderem punktowych GieKSy w latach 2017-2019. Zdobył bowiem 129 punktów (38 goli + 91 asyst) w 104 ligowych meczach, a także tytuł najlepiej punktującego gracza Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2018/19.



To obieżyświat, wcześniej grał też w czeskim Orli Znojmo, hokejowej Lidze Mistrzów oraz reprezentacji Polski. W reprezentacji Polski występował w rozgrywkach dywizji IA i IB.



Reklama

Wronka: szybkość połączona z kontrolą krążka

- Wiemy, że podpisanie kontraktu przez Patryka to elektryzująca informacja dla wielu kibiców GKS-u. W końcu dał się poznać z jak najlepszej strony w trakcie swojego poprzedniego pobytu w Katowicach. Jestem przekonany, że trener Jacek Płachta z powodzeniem wykorzysta największe atuty Patryka, czyli szybkość połączoną z umiejętnością kontroli krążka. Dzięki temu zawodnik ma szanse nawiązać do indywidualnych osiągnięć z wcześniejszych sezonu, co oczywiście pomoże także GKS-owi - mówi klubowym mediom Roch Bogłowski, dyrektor sekcji hokejowej GieKSy.