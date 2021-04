JKH GKS Jastrzębie po zdobyciu pierwszego w swojej historii tytułu mistrza Polski będzie reprezentował nasz kraj w hokejowej Lidze Mistrzów. Na kogo mogą trafić w grupie jastrzębianie?

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. W Bytomiu powstanie supernowoczesne lodowisko. Wideo INTERIA.TV

Przypomnijmy, że w najbliższym sezonie HLM, jeśli uda się go rozegrać zgodnie z planem, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w Europie, zasady podziału na grupy będą nieco inne niż dotąd. Jak pisaliśmy we wtorek, ze względu na sierpniowe kwalifikacje olimpijskie, mistrz Polski znajdzie się w majowym losowaniu w specjalnym 5. koszyku z przedstawicielami tych krajów, których reprezentacje również będą walczyły o awans na igrzyska.

Reklama

Oprócz zespołu z Jastrzębia w 5. koszyku będą 3 zespoły z międzynarodowej ICE Hockey League, a także mistrzowie Danii, Francji i Słowacji oraz najlepszy zespół przerwanego jeszcze przed półmetkiem sezonu zasadniczego w Norwegii.



Wiadomo już, że 2 z 3 przedstawicieli ICE Hockey League stanowić będą drużyny HC Bolzano i Klagenfurt AC. Ze względu na specyficzny format rozgrywek ta liga ma także inne od pozostałych zasady kwalifikacji do Hokejowej Ligi Mistrzów. Kwalifikują się: mistrz, zwycięzca sezonu zasadniczego i najlepszy zespół po dodatkowej rundzie z udziałem pięciu czołowych drużyn części regularnej.



Obie rundy wygrał włoski zespół HC Bolzano, który zakwalifikował się jako pierwszy, zwyciężając w sezonie zasadniczym. To rywal GKS-u Tychy z HLM w sezonie 2018-19. Drugie miejsce obsadził zespół z 2. pozycji w obu rundach, Klagenfurt AC. Obie drużyny grają teraz w półfinałach play-off. Ta z Klagenfurtu prowadzi w serii z Red Bullem Salzburg 3-1, a HCB remisuje 2-2 z innym byłym rywalem tyskiego GKS-u, Vienna Capitals.



Trzecim przedstawicielem bet-at-home ICE Hockey League w hokejowej Lidze Mistrzów będzie jeden z dwóch wymienionych pozostałych półfinalistów. Ekipa Capitals może się zakwalifikować już tylko jako mistrz. Jeśli nie zdobędzie tytułu, to w pucharach zagra Red Bull, który był wyżej w tabeli grupy "silniejszej".



Wiadomo, że przynajmniej jeden zespół z tej ligi będzie rywalem JKH GKS-u. ICE Hockey League ma bowiem w HLM 3 przedstawicieli, a zespoły z 5. koszyka trafią do 2 grup. Jako że "ochrona ligowa" w 5. koszyku nie istnieje, to teoretycznie może się nawet zdarzyć, że wszystkie trzy drużyny tej ligi zagrają w jednej grupie.



Francję będzie reprezentował zespół Dragons de Rouen, który po raz 16. sięgnął po tytuł mistrza swojego kraju. Tym razem nie do końca pełny, bo ze względu na sytuację epidemiczną i wynikające z niej problemy finansowe kluby nie uzyskały porozumienia w sprawie formatu rozegrania play-off i te zostały odwołane. Postanowiono więc, że mistrzostwo zostanie przydzielone zwycięzcy sezonu zasadniczego. "Smoki" zagrają w Lidze Mistrzów po raz trzeci.



Podobna sytuacja miała miejsce w Norwegii. Tam sezon został przerwany w trakcie rozgrywek zasadniczych już w styczniu, a niedawno zapadła decyzja, że nie będzie kończony. Do hokejowej Ligi Mistrzów zakwalifikował się zespół z najlepszą średnią punktów w momencie przerwania rywalizacji, Frisk Asker, który dwa lata temu sięgnął także po ostatni do tej pory pełny tytuł mistrza Norwegii i w sezonie 2019-20 debiutował w Hokejowej Lidze Mistrzów, ale nie zdobył punktu.



Nie znamy na razie przedstawicieli Danii i Słowacji. W duńskiej Metal Ligaen trwają półfinały. Zespół Rungsted Seier Capital rywalizuje z SønderjyskE Vojens, a Aalborg Pirates z Esbjerg ENERGY. W obu parach jest na razie remis 1-1.



Ekipa SønderjyskE jest już pewna startu w hokejowej Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie jako zdobywca ostatniego Pucharu Kontynentalnego. Nie będzie ona jednak przydzielona do koszyka 5., a do 4., więc nie może trafić na JKH GKS. Gdyby sięgnęła także po tytuł mistrzowski w swoim kraju, w HLM zagra jej półfinałowy rywal z Rungsted, który wygrał sezon zasadniczy.



Na Słowacji rozpoczęły się dopiero ćwierćfinały fazy play-off. Na razie 2-0 prowadzą: HK Poprad z HC 07 Detva, Slovan Bratysława z HK Nitra i HKM Zwoleń z HC Nowe Zamki, a Dukla Michalovce remisuje 1-1 z Duklą Trenczyn. Mistrzowi Słowacji przysługuje miejsce w Hokejowej Lidze Mistrzów, ale w ostatnim rozegranym sezonie zespół HC'05 Bańska Bystrzyca z niego nie skorzystał. Oficjalnie z powodu remontu hali, ale w praktyce wiadomo, że władze "Baranów" już rok wcześniej chciały się z Ligi Mistrzów wycofać, ponieważ rozgrywki przynosiły im duże straty finansowe. Słowacy nie wystawili w zamian żadnego innego zespołu.



W tym sezonie ekipa z Bańskiej Bystrzycy na pewno kwalifikacji nie wywalczy, bo odpadła już w barażach do play-off, ale nie wiadomo czy nowy mistrz kraju będzie chętny, by wziąć udział w europejskiej rywalizacji.



Losowanie grup hokejowej Ligi Mistrzów zaplanowane jest na 19 maja. 8 zespołów z 5. koszyka stworzy dwie 4-drużynowe grupy, a po 2 najlepsze ekipy awansują do 1/8 finału, w której będą już mogły trafić na przedstawicieli najsilniejszych lig, takich jak szwedzka, szwajcarska, czeska czy fińska.

Zdjęcie Zawodnicy JKH GKS-u Jastrzębie / Andrzej Grygiel / PAP

Potencjalni rywale JKH GKS-u Jastrzębie w fazie grupowej hokejowej Ligi Mistrzów:

- Dragons de Rouen (Francja),

- Frisk Asker (Norwegia),

- HC Bolzano (Włochy/ICE Hockey League),

- Klagenfurt AC (Austria/ICE Hockey League),

- trzeci przedstawiciel ICE Hockey League (Red Bull Salzburg lub Vienna Capitals),

- mistrz Danii,

- mistrz Słowacji.



Pozostałe drużyny, które już zakwalifikowały się do hokejowej Ligi Mistrzów:

Czechy: Oceláři Trzyniec, Sparta Praga.

Dania: SønderjyskE Vojens (zwycięzca Pucharu Kontynentalnego).

Finlandia: Lukko Rauma.

Szwajcaria: EV Zug, HC Lugano, Lozanna HC.

Szwecja: Frölunda Göteborg (obrońca trofeum), Leksands IF, Rögle Ängelholm, Växjö Lakers.

Wielka Brytania: Cardiff Devils.