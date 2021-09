Przełamanie w Oświęcimiu, gdzie gospodarze podejmowali Zagłębie Sosnowiec. Miejscowi przeważali i wygrali 6-2. W Unii odetchnęli, bo dla zespołu, który aspiruje do walki o czołowe lokaty, był to pierwszy triumf w sezonie 2021/22.

Ważna dla losów spotkania okazała się szczególnie 32. minuta, w której doszło do przełamania remisu 1-1. Victor Rollin Carlsson powalczył o krążek za bramką rywali, dograł do Johana Skinnarsa, a ten odegrał do Teddy’ego Da Costy i było 2-1. Później zawodzący oczekiwania w tym sezonie faworyci powiększali już regularnie przewagę.

Reklama

GieKSa od początku sezonu wygrywa mecz za meczem. We wtorek zmierzyła się z Cracovią, z którą przegrała w poprzednim ligowym starciu... 1-10.

Hokej. PHL. Udany rewanż GKS-u Katowice za "dwucyfrówkę" z Comarch Cracovią

Było to w lutym na zakończenie sezonu zasadniczego 2020/21. Wtorkowe spotkanie miało oczywiście całkiem inny przebieg.

Cracovia atakowała i próbowała grać uważnie w obronie, ale goście pokazali, że świetnie przygotowali się do nowego sezonu. Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla drużyny Jacka Płachty.

Nie zawiodło spotkanie w Toruniu, gdzie KH Energa podejmował JKH GKS Jastrzębie. Gospodarze dobrze prezentowali się w ataku, a w bramce świetnie spisywał się Conrad Molder. Szczególnie aktywny w ekipie "Stalowych Pierników" był Robert Arrak.

Estończyk miał udział przy trzech golach dla swojej drużyny, zdobył bramkę oraz zaliczył dwie asysty. Mistrzowie Polski rozczarowani schodzili do szatni. Jastrzębianie inaczej wyobrażali sobie początek sezonu, bo w trzech meczach wygrali raz.

Bardzo ciekawy był mecz w Nowym Targu a najbardziej interesująca druga tercja, w której padło pięć bramek. Sanoczanie prowadzili 3-2, ostatecznie zakończyli spotkanie wygraną 4-2. Dla drużyny Ciarko STS było to drugie zwycięstwo z rzędu.

Wyniki piątej kolejki Polskiej Hokej Ligi:

Tauron Podhale Nowy Targ - Ciarko STS Sanok 2-4 (0-0, 2-3, 0-1)

Bramki: Słowakiewicz 24, Bryniczka 40 - Tamminen 25, Filipek 26, Strzyżowski 38, Sawicki 52

Re-Plast Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec 6-2 (1-0, 3-1, 2-1)

Bramki: Phillips 11, Da Costa 32, Wishart 34, Dziubiński 38, Trandin 43, Oriechin 54 - Kozłowski 22, Rzeszutko 59

KH Energa Toruń - JKH GKS Jastrzębie 4-2 (1-0, 2-2, 1-0)

Bramki: Dołęga 10, Szabanow 26, Arrak 32, Korchokha 58 - Razgals 28, Urbanowicz 37

Comarch Cracovia - GKS Katowice 1-3 (0-0, 1-2, 0-1)

Bramki: Bepierszcz 23 - Eriksson 21, Shirley 40, Lehtonen 60

MR