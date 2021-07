Przygotowania rozpoczną się w poniedziałek, 19 lipca. Przez pierwszy tydzień gracze GKS Tychy będą przygotowywać się "na sucho". Sztab szkoleniowy zaplanował dla zawodników dużo treningów na siłowni oraz zajęć ogólnorozwojowych.

GKS Tychy: dołączą wszyscy zawodnicy

Tydzień później (26 lipca) hokeiści wejdą już na lód. Na przełomie lipca i sierpnia do kadry GKS Tychy dołączą wszyscy zawodnicy, którzy do sezonu przygotowywali się indywidualnie. Oznacza to, że do dyspozycji sztabu szkoleniowego tyszan będą już między innymi Jean Dupuy, Szymon Marzec i Egor Feofanow.

W trakcie ostatniego etapu przygotowań, który potrwa aż do startu Polskiej Hokej Ligi tyszanie rozegrają prawdopodobnie siedem meczów kontrolnych. Terminarz sparingów może jednak ulec jeszcze zmianie.

GKS Tychy na turnieju w Oświęcimiu

Pewne jest, że trójkolorowi sprawdzą swoje siły podczas turnieju w Oświęcimiu. Rywalami GKS będą: Re-Plast Unia Oświęcim, GKS Katowice oraz Mistrz Polski - JKH GKS Jastrzębie. Na planie przygotowań znajduje się również Memoriał Pavla Zabojnika

Plan przygotowań GKS Tychy do startu PHL:

19 lipca - pierwszy trening po urlopach

26 lipca - powrót na lód

5 sierpnia - sparing z Zagłębiem Sosnowiec

12 sierpnia - sparing z Unią Oświęcim (turniej w Oświęcimiu)

13 sierpnia - sparing z GKS Katowice (turniej w Oświęcimiu)

14 sierpnia - sparing z JKH GKS Jastrzębie (turniej w Oświęcimiu)

19-21 sierpnia - Memoriál Pavla Zábojníka

3 września - sparing z GKS Katowice, Jantor