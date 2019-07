Około czterech milionów złotych kosztować będzie przeprowadzana latem modernizacja tyskiego Stadionu Zimowego. Hokeiści mistrza Polski GKS Tychy do czasu zakończenia prac będą trenowali w Jastrzębiu.

Remont obejmuje czyszczenie, naprawę i konserwację konstrukcji stalowej dachu, wymianę band i oświetlenia tafli lodowiska. Nowe, efektywniejsze oświetlenie umożliwi przeprowadzanie transmisji telewizyjnych w jakości HD z meczów hokejowych.

Zainstalowane zostaną też diodowe głowice, pozwalające na realizację świetlnych efektów specjalnych. Pierwsza cześć modernizacji (dach i oświetlenie) pochłonie ok. 3.100.000 zł.

Po 20 lipca rozpocznie się druga faza prac związana z wymianą band hokejowych, liftingiem boksów dla zawodników, wraz z dojściami z szatni. Tę część inwestycji przeprowadzi specjalizująca się w takich rozwiązaniach fińska firma Raita. Drugi etap będzie kosztował ok. 895 tys złotych i ma się zakończyć 26 lipca.

Do czasu oddania tyskiego lodowiska do użytku zespół trenera Andrieja Gusowa będzie się przygotowywał do sezonu korzystając z obiektu w Jastrzębiu. Hokeiści mistrza Polski zajęcia na lodzie zaczną 15 lipca.

Tyszanie sezon zainaugurują meczami u siebie w Lidze Mistrzów. 30 sierpnia podejmą szwedzki Djurgarden Sztokholm, a 1 września niemiecki Adler Mannheim. Trzecim grupowym rywalem GKS w LM będzie austriacki zespół Vienna Capitals. Ekipy ze Szwecji i Austrii to wicemistrzowie swoich krajów, Adler jest mistrzem Niemiec.

W poprzednim sezonie tyszanie debiutowali w tych rozgrywkach. Zajęli ostatnie miejsce w grupie, za Skelleftea AIK (Szwecja), włoskim HC Bolzano i fińskim IFK Helsinki. Zespół trenera Gusowa pokonał wtedy u siebie HC Bolzano 5:3 i zdobył pierwsze punkty w tych rozgrywkach dla Polski. Pozostałe pięć spotkań tyszanie przegrali.

W poprzednich dwóch edycjach LM Polskę reprezentowała Comarch Cracovia Kraków. W obu przypadkach zajęła ostatnie miejsce w grupie, nie zdobyła żadnego punktu.

Piotr Girczys