Dwukrotny mistrz Polski na skraju przepaści. Wszystko przez pożar. Przejmujący apel kibiców

Sponsorująca hokej w Sanoku na poziomie seniorskim i juniorskim przez wiele lat firma Ciarko musiała wycofać swoje wsparcie. Wszystko w związku z ogromnymi stratami, jakie ponieśli w wyniku pożaru hali produkcyjnej.

Kibice postanowili stworzyć zbiórkę funduszy, by utrzymać klub w ekstraklasie hokejowej i zabezpieczyć jego przyszły byt. "STS Sanok, który po wielu latach nieobecności w ekstraklasie, z przytupem wrócił do niej dwa lata temu, stoi w obliczu bankructwa. Czym jest hokej dla Sanoka wie każdy, kto kiedykolwiek był na trybunach oglądając mecz czerwono - biało - niebieskich.

STS Sanok dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski i dwukrotnie triumfował w Pucharze Polski

To coś więcej niż sport. To duma ze zwycięstw, to wsparcie po porażkach. To wiara w to, że niewielkie, podkarpackie miasto może królować w najwyższej klasie rozgrywkowej hokeja na lodzie. Dwukrotnie udowodniliśmy, że możemy. Wiemy jak i potrafimy być najlepszymi. Potrzebujemy zebrać 600 tysięcy złotych. Całość zgromadzonych środków zostanie przeznaczona na sfinansowanie kontraktów zawodniczych, zakup sprzętu, treningi, sparingi, wyjazdy na mecze.

Jesteśmy grupą ludzi, którzy sanockim hokejem żyją od lat. Którzy od lat poświęcają mu swoją energię, siłę, własne pieniądze. Są wśród nas byli zawodnicy, działacze, sympatycy, ludzie z całej Polski, którzy wyjechali z Sanoka, ale Sanok z ich serc nie wyjechał nigdy. Zrobimy wszystko, co się da, aby STS w przyszłym sezonie zagrał w ekstraklasie."

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/97udu3