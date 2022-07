Dwukrotni mistrzowie Polski wycofali się z ligi. Szyki pokrzyżował im pożar

Sytuacja sanockiego mocno skomplikowała się tuż po tym, jak w halach produkcyjnych firmy Ciarko, głównego sponsora STS-u Sanok, wybuchł pożar. Ogromne straty wynoszące blisko 25 milionów złotych sprawiły , że firma musiała wycofać swoje wsparcie finansowe dla sanockiego klubu.

STS Sanok to mistrz Polski w hokeju na lodzie z 2012 i 2014 roku

Akcja ratunkowa w postaci zabiegania o nowych sponsorów i zbiórka internetowa wśród fanów nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Polski Związek Hokeja na Lodzie zapewnił, że przy zgłoszeniach do kolejnych rozgrywek PHL zwolni STS Sanok z konieczności wpłacania dodatkowego ekwiwalentu za dołączenie do ligi (tzw. dzika karta).

"Jesteśmy przekonani, że przy takim wsparciu oraz zaangażowaniu tylu osób, nasz powrót do ekstraligi to kwestia czasu. Jednocześnie informujemy, iż w sezonie 2022/23, by zachować ciągłość działalności, Klub przystąpi do rozgrywek I ligi hokeja na lodzie" - można przeczytać w oficjalnym oświadczeniu STS-u Sanok.