​We wtorek wicemistrzowie Polski, Comarch Cracovia, podpisali kontrakty z trzema hokeistami: słowackim obrońcą Markiem Paczem oraz napastnikami Czechem Zdenkiem Bahenskym i Finem Tomim Leivo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. Kibice nie chcą oglądać reprezentacji Polski? Wideo INTERIA.TV

Pacz i Bahensky zadebiutowali w meczu z Naprzodem Janów w 25. kolejce, który "Pasy" wygrały 5-0. Obaj zawodnicy zanotowali po asyście. Pacz przy bramce Sebastiana Brynkusa, a Bahensky przy golu Mateusza Rompkowskiego.

Reklama

Pacz urodził się 27 października 1992 roku w słowackiej miejscowości Żar nad Hronem, a przygodę z hokejem rozpoczynał w juniorskich drużynach KHM Zwoleń. W swej karierze występował głównie w rodzimym kraju, choć w latach 2015-17 przywdziewał również barwy szwedzkich klubów z niższych lig. Ogółem w słowackiej ekstraklasie zanotował 52 występy, zdobywając gola i zaliczając pięć asyst, natomiast na jej bezpośrednim zapleczu zaliczył blisko 200 meczów (13+42).

Bahenský urodził się 10 marca 1986 roku w miejscowości Most w Czechach, a karierę hokejową rozpoczynał w Litwinowie. W 2004 roku został wybrany w trzeciej rundzie draftu NHL z numerem 73 przez New York Rangers, ale nigdy nie wystąpił w najlepszej hokejowej lidze świata. Nowy nabytek Comarchu Cracovii miał za to okazję sprawdzić się na jej bezpośrednim zapleczu - AHL, gdzie wystąpił w 13 spotkaniach, notując jedno kluczowe podanie. W swej karierze zawodnik grał również w lidze ECHL, słowackiej Tipsport Lidze, w rumuńsko-węgierskiej Erste Lidze oraz Lidze Alpejskiej, a także był młodzieżowym reprezentantem swojego kraju.

Natomiast Leivo to 30-letni lewoskrzydłowy, urodzony w Lappeenranta. Ma na koncie 411 meczów w w Liiga czyli najwyższej rodzimej klasie rozgrywkowej, w których zdobył 51 goli i zaliczył 63 asysty. Z kolei na drugim poziomie rozgrywkowym w lidze Mestis rozegrał 71 spotkań, zdobywając 15 goli i 20 asyst. Comarch Cracovia będzie jego pierwszym klubem poza granicami Finlandii.