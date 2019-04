Hokeiści GKS-u Tychy wygrali 4-0 na wyjeździe z Comarch Cracovią w czwartkowym meczu i w finałowej serii do czterech zwycięstw, której stawką jest mistrzostwo Polski, doprowadzili do remisu 2-2. - Zwycięstwo cieszy, odrobiliśmy straty - powiedział napastnik tyszan Filip Komorski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. Gusow i Rohaczek po czwartym finale PHL. Cracovia - GKS Tychy 0-4. Wideo INTERIA.TV Polska Liga Hokejowa Comarch Cracovia - GKS Tychy 0-4 w czwartym meczu finału PHL

Przed wtorkowym spotkaniem obrońcy mistrzowskiego tytułu byli w trudnej sytuacji, gdyż w niedzielę przegrali 3-5 na własnym lodowisku i ewentualna porażka w Krakowie postawiałaby ich w trudnej sytuacji.

Reklama

Tyszanom po raz pierwszy w tej serii udało się objąć prowadzenie 1-0. W drugiej tercji z kolei wykorzystali dwa okresy gry w przewadze i prowadząc po 27 minutach 3-0 mogli kontrolować grę. Cracovia była bardzo nieskuteczna, gospodarze zmarnowali kilka znakomitych sytuacji. W końcówce trener "Pasów" Rudolf Rohaczek zaryzykował i za Miroslava Koprzivę wprowadził dodatkowego napastnika, ale ten manewr zakończył się golem do pustej bramki strzelonym przez Radosława Galanta.

- Wyszliśmy na ten mecz bardzo zmobilizowani, bo po porażce w Tychach było dla nas bardzo ważne, czy w serii będzie remis 2-2 czy będziemy przegrywać 1-3. Wynik pokazuje, że było to łatwe zwycięstwo, ale nie oddaje tego, co działo się na lodzie, gdyż bardzo nam pomógł nasz bramkarz John Murray. Zagraliśmy jednak bardzo dobrze taktycznie i konsekwentnie wykorzystywaliśmy swoje sytuacje, czego brakowało w przegranych spotkaniach numer dwa czy trzy. Cieszy zwycięstwo, odrobiliśmy straty i wracamy do domu - powiedział Komorski, autor gola na 3-0.

Porażkę ze spokojem przyjął napastnik Cracovii Kamil Kalinowski, który w grudniu przeniósł się do Krakowa z Tychów.

- To nie był nasz dzień. Zadecydowała pierwsza tercja, która powinniśmy wygrać, dwiema, trzema bramkami. Nie wykorzystaliśmy znakomitej sytuacji na objęcie prowadzenia, a piętnaście sekund później padł gol dla tyszan. Nie załamujemy się jednak. W czwartek jedziemy do Tychów po zwycięstwo - zadeklarował.

Zdjęcie Hokeista Comarch Cracovii Kamil Kalinowski (C) oraz Bartosz Ciura (L) i Andrij Michnow (P) z GKS-u Tychy / Jacek Bednarczyk / PAP

Trener GKS-u Andriej Gusow podkreślił, że mecze finałowe zarówno w Tychach, jak i Krakowie toczą się we wspaniałej atmosferze, którą tworzą kibice obydwu zespołów.

- My wykorzystaliśmy swoje sytuacje, a rywale nie. Ten mecz to już historia - ocenił krótko.

Gusow zwrócił też uwagę na dobrą postawę bramkarza Murraya, który w niedzielę zanotował słabszy występ, a w Krakowie zachował czyste konto zatrzymując 36 strzałów rywali.

Trener Rohaczek również słabą skuteczność swojego zespołu uznał za główną przyczynę porażki.

- Czasem tak bywa, że krążek odbija się od słupka i wpada do bramki, a czasem nie. Taki jest hokej. Walka trwa dalej - zapewnił.

Czwartkowy mecz w Tychach rozpocznie się o godzinie 18.15.

Grzegorz Wojtowicz