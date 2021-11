W 34. minucie Erik Nemec z Comarchu Cracovii nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał obronił Mateusz Studziński.

Wszystkie bramki padły pod koniec meczu. W 51. minucie prowadzenie gościom dał Lauri Huhdanpaa. Wyrównał w 59. minucie przed końcem Štepan Csamango, gdy "Pasy" wycofały już bramkarza, a w dogrywce trafił Woroszyło.





Comarch Cracovia - Energa Toruń 2-1 po dogrywce (0-0, 0-0, 1-1 - 1-0)

Bramki: 0-1 Lauri Huhdanpaa (51.), 1-1 Štepan Csamango (59.), 2-1 Artiom Woroszyło (65.).

Kary: Cracovia - 2; Energa - 6 minut. Widzów: 150.

Zdjęcie Štepan Csamango (z lewej) / /Łukasz Gągulski / PAP

Tabela PHL 2021/2022 1. GKS Katowice 21 16 0 1 4 81-45 49 +36 2. Re-Plast Unia Oświęcim 20 13 1 0 6 83-55 41 +28 3. GKS Tychy 20 10 2 1 7 63-52 35 +11 4. JKH GKS Jastrzębie 20 11 0 1 8 74-59 34 +15 5. Comarch Cracovia 21 9 3 1 8 65-56 34 +9 6. KH Energa Toruń 22 9 1 2 10 62-67 31 -5 7. Ciarko STS Sanok 21 7 1 1 12 61-73 24 -12 8. Zagłębie Sosnowiec 21 5 1 3 12 56-85 20 -29 9. Tauron KH Podhale Nowy Targ 20 3 1 0 16 41-94 11 -53

Pozostałe mecze kolejki:

26 listopada

GKS Tychy - GKS Katowice (18.00)

JKH GKS Jastrzębie - Re-Plast Unia Oświęcim (18.00)

Reklama

Zagłębie Sosnowiec - Tauron KH Podhale Nowy Targ (19.00)

Pawo

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Hubert Hurkacz 53% Patryk Dobek 47%

głosów: 4247