Były reprezentant Polski złapany na stosowaniu narkotyków. Bolesna dyskwalifikacja

W polskim hokeju jest stosunkowo niewiele przypadków związanych z dopingiem, ale wynika to też z tego, że jest relatywnie mało kontroli. Ten przypadek pokazuje jednak, że konieczne jest kontynuowanie programu kontroli antydopingowych w Polskiej Lidze Hokeja (oficjalna nazwa Tauron Hokej Liga - przyp. TK). Mamy bowiem poważny przypadek wykrycia amfetaminy. To substancja należąca do grupy stymulantów, ale też narkotyk, która mocno może wpłynąć na dyspozycję zawodnika w danym dniu. Na razie decyzja została podjęta na poziomie pierwszej instancji i zawodnik otrzymał cztery lata dyskwalifikacji

~ powiedział Rynkowski w rozmowie z Interia Sport.