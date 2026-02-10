Zacięta walka o punkty w 18. serii ORLEN Superligi. TOP 10 najlepszych akcji [WIDEO]

TOP 10 najlepszych akcji kolejki Superligi. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

18. seria ORLEN Superligi przyniosła efektowne zwycięstwa drużyn z czołówki tabeli oraz zapewniła kibicom liczne sportowe emocje. Można było zobaczyć zarówno udane interwencje bramkarzy, jak i piękne akcje zespołowe. Kolejne mecze już w połowie lutego.

Za nami 18. seria ORLEN Superligi. Liderem tabeli pozostaje Industria Kielce z dorobkiem 48 punktów, tuż za nią plasuje się ORLEN Wisła Płock, a czołówkę zamyka PGE Wybrzeże Gdańsk. Dół tabeli zamykają natomiast drużyny LOTTO-Puławy oraz Zagłębie Lubin. Po styczniowej przerwie w rozgrywkach nie zabrakło emocji i popisowych akcji zawodników.

Świetne Koszalinianki! Siódemka 18. serii ORLEN Superligi Kobiet!

W pierwszym meczu 2026 roku KGHM Chrobry Głogów pokonał Netland MKS Kalisz 27:25, dzięki czemu umocnił się na piątym miejscu w tabeli. Emocji nie brakowało także w spotkaniu Rebud KPR Ostrovia - Energę Bank PBS MMTS Kwidzyn, gdzie o wyniku zdecydowała emocjonująca końcówka. Bezproblemowe, wyjazdowe zwycięstwa zanotowali faworyci z Kielc oraz Płocka: Industria pokonała Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 41:22, a ORLEN Wisła wygrała z Zagłębiem Lubin 37:22.

Kibice na trybunach mogli podziwiać zarówno efektowne obrony bramkarzy, jak i zaskakujące przejęcia piłek, świetną współpracę zespołową oraz piękne strzały kończące zdobyciem punktów. Top 10 najlepszych zagrania 18. serii można zobaczyć w załączonym powyżej materiale wideo.

18. seria ORLEN Superligi. Wyniki spotkań

Całościowe wyniki 18. serii ORLEN Superligi:

KGHM Chrobry Głogów - NETLAND MKS Kalisz (27:25)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Industria Kielce (22:41)

REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn (30:28)

MKS Zagłębie Lubin - ORLEN Wisła Płock (22:37)

Handball Stal Mielec - PGE Wybrzeże Gdańsk (30:37)

Zepter KPR Legionowo - COROTOP Gwardia Opole (40:35)

Legionowo pozostaje w grze o play-offy. W 18. serii ORLEN Superligi nie zabrakło emocji

Kolejna 19. seria zmagań ruszy w sobotę 14 lutego, kiedy rozegrane zostaną aż cztery spotkania. O punkty walczyć będą m.in. liderzy tabeli - ORLEN Wisła Płock oraz Industria Kielce. Po jednym meczu zaplanowano na niedzielę 15 lutego (MKS Zagłębie Lubin - REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.) oraz poniedziałek 16 lutego (PGE Wybrzeże Gdańsk - NETLAND MKS Kalisz).

