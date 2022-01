ME w piłce ręcznej. Patryk Rombel dla Interii: Mieliśmy ból głowy, podjęliśmy najlepszą decyzję. Wideo WIDEO |

- Mieliśmy ból głowy przy podjęciu decyzji o tym, kto nie pojedzie na mistrzostwa Europy. Podjęliśmy jednak najlepszą decyzję. Tak, to jest moja autorska reprezentacja, którą buduję od prawie trzech lat, wiemy kim dysponujemy i jak chcemy grać. To, co zaplanowaliśmy w okresie przygotowawczym przed Euro udało się nam zrealizować - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Patryk Rombel, selekcjoner reprezentacji Polski w piłce ręcznej. W piątek kadra szczypiornistów rozpocznie udział w mistrzostwach Europy. Grupowymi rywalami "Biało-Czerwonych" będą kolejno Austria, Białoruś i Niemcy.