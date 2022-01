ME w piłce ręcznej. Grzegorz Tkaczyk dla Interii: Pojawiło się światełko w tunelu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Nasza reprezentacja idzie w dobrym kierunku, rozwija się. Po niezbyt udanych ostatnich latach widać światełko w tunelu. Co do występu na Euro, celem minimum jest wyjście z grupy, wszystko co nasz zespół ugra więcej będzie tylko na plus - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Grzegorz Tkaczyk, były reprezentant Polski w piłce ręcznej.