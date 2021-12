Sławomir Szmal wspomina zmagania w Katowicach. WIDEO WIDEO |

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej w 2023 roku będą wyjątkowe. Odbędą się w Polsce i Szwecji: 32 uczestników rozegra 112 meczów, 61 z nich odbędzie się w Polsce. To również kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024. Mistrzostwa świata potrwają od 11 do 29 stycznia 2023 roku.