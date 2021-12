Polska - Kamerun 33:19. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

W swoim trzecim meczu fazy grupowej mistrzostw świata piłkarek ręcznych reprezentacja Polski pokonała Kamerun 33:19. Dzięki temu "Biało-Czerwone" awansowały do fazy zasadniczej rozgrywanego w Hiszpanii turnieju.

Po dwóch porażkach na początek mistrzostw "Biało-Czerwone" musiały pokonać Kamerun, by awansować do fazy zasadniczej rozgrywanego w Hiszpanii turnieju. Po starciach z Serbią i Rosją, które niestety zakończyły się dla nas porażkami, Polki mierzyły się z zespołem dużo niżej notowanym, z którym wygrana zdawała się być obowiązkiem.

Polska - Kamerun 33:19 (16:7)