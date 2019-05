Karolina Kudłacz-Gloc: Najważniejsza będzie obrona. Wideo

- Walka jest kluczowa do tego, by wygrywać mecze. W meczu z Serbią nie jesteśmy faworytem, ale na pewno to zespół w naszym zasięgu - mówi reprezentantka Polski w piłce ręcznej Karolina Kudłacz-Gloc przed meczem el. MŚ z Serbią.