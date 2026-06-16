Znamy terminarz sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi

W sezonie 2026/2027 do rywalizacji o Mistrzostwo Polski przystąpi 12 zespołów, które tradycyjnie rozpoczną zmagania od fazy zasadniczej, obejmującej 22. serie, rozgrywane w systemie każdy z każdym - mecz i rewanż. Po zakończeniu fazy zasadniczej osiem najlepszych drużyn awansuje do fazy play-off, natomiast zespoły z miejsc 9-12 zagrają w grupie spadkowej.

Kiedy derby?

Kibice ORLEN Superligi mogą szykować się na wiele emocji związanych z meczami derbowymi. W sezonie 2026/2027 do takich dojdzie po raz kolejny m.in. na Mazowszu pomiędzy ORLEN Wisłą Płock a Zepter KPR Legionowo (19-20 września oraz 19-20 grudnia). Nie zabraknie też Derbów Dolnego Śląska z udziałem WKS Śląska Wrocław i KGHM Chrobrego Głogów (12-13 września oraz 12-13 grudnia), Derbów Pomorza, w których zmierzą się PGE Wybrzeże Gdańsk i Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn (21-22 listopada oraz 27 marca), a także Derbów Wielkopolski pomiędzy Netland MKS Kalisz i REBUD KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski (19-20 września oraz 19-20 grudnia). Regionalne rywalizacje od lat należą do jednych z najbardziej wyczekiwanych spotkań sezonu, gwarantując pełne trybuny, wyjątkową atmosferę i dodatkową sportową motywację dla zawodników obu stron.

Medaliści na deser

Emocji nie zabraknie także w rywalizacji dwóch brązowych medalistów poprzednich sezonów - PGE Wybrzeża Gdańsk z Rebud KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski. Pierwsze spotkanie tych drużyn odbędzie się w 11. serii (28-29 listopada 2026 roku) w Ostrowie Wielkopolskim, a rewanż zaplanowano na 22. serię (3-4 kwietnia 2027 roku) w Gdańsku.

Cała handballowa Polska czeka jednak przede wszystkim na starcia ostatnich Mistrzów Polski, czyli rywalizację Industrii Kielce z ORLEN Wisłą Płock. Pierwszy mecz odbędzie się w 11. serii (28-29 listopada 2026 roku) w Kielcach, natomiast rewanż zaplanowano na ostatnią, 22. serię fazy zasadniczej (3-4 kwietnia 2027 roku) w Płocku. Spotkania pomiędzy najbardziej utytułowanymi klubami ostatnich lat niezmiennie należą do największych wydarzeń sezonu i często mają kluczowe znaczenie dla układu tabeli przed fazą play-off.

W grze o medale liczą się zwycięstwa

Faza play-off rozpocznie się w weekend 10-11 kwietnia 2027 roku. Wszystkie rundy fazy play-off - ćwierćfinały, półfinały, mecze o 3. miejsce oraz finał - rozgrywane będą do dwóch zwycięstw. Drużyny, które odpadną w ćwierćfinałach będą rywalizować o miejsca 5-8 w systemie dwumeczów - najpierw w parach półfinałowych, a następnie w spotkaniach decydujących o 5. i 7. miejscu. Zespoły, które zakończą sezon zasadniczy na miejscach 9-12, utworzą grupę spadkową, w której każdy zagra z każdym w systemie mecz i rewanż. Łącznie rozegranych zostanie sześć serii spotkań. Rywalizacja tej części rozgrywek zakończy się 29 maja 2027 roku.

O medale ORLEN Superligi zespoły powalczą pod koniec maja i na początku czerwca. Mecze o 3. miejsce zaplanowano na 22 maja, 26 maja oraz - w razie potrzeby - 29 maja. Finałowa rywalizacja o mistrzostwo Polski odbędzie się 23 maja, 30 maja oraz - jeśli będzie to konieczne - 5-6 czerwca 2027 roku. Wówczas poznamy ostateczną klasyfikację i medalistów ORLEN Superligi w sezonie 2026/2027.

Najważniejsze terminy sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi:

- 29 sierpnia 2026 - Superpuchar Polski w Atlas Arenie w Łodzi

- 5-6 września 2026 - rozpoczęcie rozgrywek ORLEN Superligi

- 28-29 listopada 2026 - ostatnia seria I rundy fazy zasadniczej

- 5-6 grudnia 2025 - początek II rundy fazy zasadniczej

- 3-4 kwietnia 2027 - ostatnia seria fazy zasadniczej

- 10-11 kwietnia 2027 - rozpoczęcie fazy play-off i grupy spadkowej

- 29 maja 2027 - ostatnie mecze grupy spadkowej

- 22 maja, 26 maja, ew. 29 maja 2027 - mecze o 3. miejsce

- 23 maja, 30 maja, ew. 5-6 czerwca 2027 - finały o mistrzostwo Polski (możliwość zmian w przypadku gry polskiego zespołu w Final4 Ligi Europejskiej)

Szczegółowe terminy poszczególnych meczów będziemy poznawać z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Terminarz fazy zasadniczej sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi:

1. seria (5-6 września 2026)

WKS Śląsk Wrocław - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

KGHM Chrobry Głogów - Handball Stal Mielec

PGE Wybrzeże Gdańsk - Zepter KPR Legionowo

Corotop Gwardia Opole - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

ORLEN Wisła Płock - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

Netland MKS Kalisz - Industria Kielce

2. seria (12-13 września 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Industria Kielce

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - Netland MKS Kalisz

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - ORLEN Wisła Płock

Zepter KPR Legionowo - Corotop Gwardia Opole

Handball Stal Mielec - PGE Wybrzeże Gdańsk

WKS Śląsk Wrocław - KGHM Chrobry Głogów

3. seria (19-20 września 2026)

KGHM Chrobry Głogów - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

PGE Wybrzeże Gdańsk - WKS Śląsk Wrocław

Corotop Gwardia Opole - Handball Stal Mielec

ORLEN Wisła Płock - Zepter KPR Legionowo

Netland MKS Kalisz - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

Industria Kielce - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

4. seria (26-27 września 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Industria Kielce

Zepter KPR Legionowo - Netland MKS Kalisz

Handball Stal Mielec - ORLEN Wisła Płock

WKS Śląsk Wrocław - Corotop Gwardia Opole

KGHM Chrobry Głogów - PGE Wybrzeże Gdańsk

5. seria (3-4 października 2026)

PGE Wybrzeże Gdańsk - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Corotop Gwardia Opole - KGHM Chrobry Głogów

ORLEN Wisła Płock - WKS Śląsk Wrocław

Netland MKS Kalisz - Handball Stal Mielec

Industria Kielce - Zepter KPR Legionowo

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

6. seria (10-11 października 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

Zepter KPR Legionowo - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

Handball Stal Mielec - Industria Kielce

WKS Śląsk Wrocław - Netland MKS Kalisz

KGHM Chrobry Głogów - ORLEN Wisła Płock

PGE Wybrzeże Gdańsk - Corotop Gwardia Opole

7. seria (17-18 października 2026)

Corotop Gwardia Opole - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

ORLEN Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk

Netland MKS Kalisz - KGHM Chrobry Głogów

Industria Kielce - WKS Śląsk Wrocław

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - Handball Stal Mielec

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Zepter KPR Legionowo

8. seria (24-25 października 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Zepter KPR Legionowo

Handball Stal Mielec - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

WKS Śląsk Wrocław - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

KGHM Chrobry Głogów - Industria Kielce

PGE Wybrzeże Gdańsk - Netland MKS Kalisz

Corotop Gwardia Opole - ORLEN Wisła Płock

9. seria (14-15 listopada 2026)

ORLEN Wisła Płock - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Netland MKS Kalisz - Corotop Gwardia Opole

Industria Kielce - PGE Wybrzeże Gdańsk

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - KGHM Chrobry Głogów

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - WKS Śląsk Wrocław

Zepter KPR Legionowo - Handball Stal Mielec

10. seria (21-22 listopada 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Handball Stal Mielec

WKS Śląsk Wrocław - Zepter KPR Legionowo

KGHM Chrobry Głogów - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

PGE Wybrzeże Gdańsk - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

Corotop Gwardia Opole - Industria Kielce

ORLEN Wisła Płock - Netland MKS Kalisz

11. seria (28-29 listopada 2026)

Netland MKS Kalisz - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Industria Kielce - ORLEN Wisła Płock

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - Corotop Gwardia Opole

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - PGE Wybrzeże Gdańsk

Zepter KPR Legionowo - KGHM Chrobry Głogów

Handball Stal Mielec - WKS Śląsk Wrocław

12. seria (5-6 grudnia 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - WKS Śląsk Wrocław

Handball Stal Mielec - KGHM Chrobry Głogów

Zepter KPR Legionowo - PGE Wybrzeże Gdańsk

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Corotop Gwardia Opole

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - ORLEN Wisła Płock

Industria Kielce - Netland MKS Kalisz

13. seria (12-13 grudnia 2026)

Industria Kielce - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Netland MKS Kalisz - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

ORLEN Wisła Płock - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

Corotop Gwardia Opole - Zepter KPR Legionowo

PGE Wybrzeże Gdańsk - Handball Stal Mielec

KGHM Chrobry Głogów - WKS Śląsk Wrocław

14. seria (19-20 grudnia 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - KGHM Chrobry Głogów

WKS Śląsk Wrocław - PGE Wybrzeże Gdańsk

Handball Stal Mielec - Corotop Gwardia Opole

Zepter KPR Legionowo - ORLEN Wisła Płock

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Netland MKS Kalisz

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - Industria Kielce

15. seria (6-7 lutego 2027)

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Industria Kielce - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

Netland MKS Kalisz - Zepter KPR Legionowo

ORLEN Wisła Płock - Handball Stal Mielec

Corotop Gwardia Opole - WKS Śląsk Wrocław

PGE Wybrzeże Gdańsk - KGHM Chrobry Głogów

16. seria (13-14 lutego 2027)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - PGE Wybrzeże Gdańsk

KGHM Chrobry Głogów - Corotop Gwardia Opole

WKS Śląsk Wrocław - ORLEN Wisła Płock

Handball Stal Mielec - Netland MKS Kalisz

Zepter KPR Legionowo - Industria Kielce

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

17. seria (20-21 lutego 2027)

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - Zepter KPR Legionowo

Industria Kielce - Handball Stal Mielec

Netland MKS Kalisz - WKS Śląsk Wrocław

ORLEN Wisła Płock - KGHM Chrobry Głogów

Corotop Gwardia Opole - PGE Wybrzeże Gdańsk

18. seria (27-28 lutego 2027)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Corotop Gwardia Opole

PGE Wybrzeże Gdańsk - ORLEN Wisła Płock

KGHM Chrobry Głogów - Netland MKS Kalisz

WKS Śląsk Wrocław - Industria Kielce

Handball Stal Mielec - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

Zepter KPR Legionowo - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

19. seria (6-7 marca 2027)

Zepter KPR Legionowo - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Handball Stal Mielec

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - WKS Śląsk Wrocław

Industria Kielce - KGHM Chrobry Głogów

Netland MKS Kalisz - PGE Wybrzeże Gdańsk

ORLEN Wisła Płock - Corotop Gwardia Opole

20. seria (20-21 marca 2027)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - ORLEN Wisła Płock

Corotop Gwardia Opole - Netland MKS Kalisz

PGE Wybrzeże Gdańsk - Industria Kielce

KGHM Chrobry Głogów - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

WKS Śląsk Wrocław - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

Handball Stal Mielec - Zepter KPR Legionowo

21. seria (27 marca 2027)

Handball Stal Mielec - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Zepter KPR Legionowo - WKS Śląsk Wrocław

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - KGHM Chrobry Głogów

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - PGE Wybrzeże Gdańsk

Industria Kielce - Corotop Gwardia Opole

Netland MKS Kalisz - ORLEN Wisła Płock

22. seria (3-4 kwietnia 2027)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Netland MKS Kalisz

ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce

Corotop Gwardia Opole - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

PGE Wybrzeże Gdańsk - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

KGHM Chrobry Głogów - Zepter KPR Legionowo

WKS Śląsk Wrocław - Handball Stal Mielec

Ramowy terminarz Orlen Superligi 2026/27 ORLEN Superliga materiały prasowe

Rebud KPR Ostrovia - Industria Kielce ORLEN Superliga materiały prasowe

Piłkarze ręczni Rebud KPR Ostrovii ORLEN Superliga materiały prasowe





ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport