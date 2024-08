Znamy godziny spotkań Superpucharu Polski w piłce ręcznej – Łódź ‘24

Kolejnym mecz to starcie dwóch odwiecznych rywali: aktualnych Mistrzów Polski, ORLEN Wisły Płock z Wicemistrzami, Industrią Kielce. Historia starć płocko-kieleckich sięga wielu lat historii, okraszonej gradem medali i mistrzowskich tytułów zdobywanych przez obie drużyny na przełomie dekad.

Industria Kielce to dwudziestokrotny mistrz Polski, siedemnastokrotny zdobywca Pucharu Polski, zwycięzca Ligi Mistrzów w sezonie 2015/16 i trzykrotny finalista tych rozgrywek. Klub ma również w dorobku 2 brązowe medale Klubowych Mistrzostw Świata. Z kolei ORLEN Wisła Płock sięgnęła ośmiokrotnie po mistrzostwo oraz trzynastokrotnie triumfowała w Pucharze Polski. Nafciarze w 2022 roku zakwalifikowali się również do Final4 Ligi Europejskiej.

Obie drużyny regularnie występują w europejskich pucharach i mają w swoich składach reprezentantów najlepszych krajów piłki ręcznej, medalistów mistrzostw świata, Europy i igrzysk olimpijskich. Tylko na niedawno zakończonych igrzyskach olimpijskich w Paryżu aż czterech Hiszpanów, którzy zdobyli brązowy medal, gra na co dzień w dwóch najlepszych polskich zespołach: Alex i Daniel Dujshebaev oraz Jorge Maqueda reprezentują barwy Kielc, a Abel Serdio występuje w Płocku.

Potyczki pomiędzy tymi zespołami od lat elektryzują całą społeczność nie tylko szczypiorniaka, ale i całego polskiego sportu. Mecze stoją na najwyższym, światowym poziomie i wypełnione są walką o każdą bramkę do samego końca. Mecz o Superpuchar Polski Mężczyzn rozpocznie się o godzinie 18:00.

Bilety na oba spotkania do kupienia już od 39 zł TUTAJ. Dwa mecze na najwyższym poziomie to jednak nie wszystko. W dniu wydarzenia, 7 września przy Atlas Arenie już od godziny 11:00 otwarty będzie Superpuchar Park, czyli specjalna strefa kibica piłki ręcznej. Na fanów czekać w niej będzie szereg atrakcji: bogata strefa gastronomiczna, foodtrucki z menu przeznaczonym zarówno dla dzieci jak i dorosłych, boiska do rozgrywek piłki ręcznej 1 na 1 na którym zostanie zorganizowany turniej, możliwość oddania skoku na bungee z niesamowitym widokiem na Atlas Arenę, sklepy kibica z szeregiem produktów i mnóstwo innych aktywności. Dokładny plan strefy zostanie zaprezentowany kilka dni przed wydarzeniem.