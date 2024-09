Zagłębie z kolejnym zwycięstwem. Górnik w końcu z punktami

- Realizowaliśmy nasze założenia. Przede wszystkim, mieliśmy wyeliminować Piotra Jędraszczyka . Wydaje mi się, że to zrobiliśmy. Zdobył tylko trzy bramki. Trochę więcej porzucał Andrzej Widomski, ale to coś, kosztem czegoś. Graliśmy konsekwentnie. Przy niektórych zagrywkach mieliśmy rozpisane 5-1, aby trochę porozrzucać ich środek rozegrania, do tego mocna obrona 6-0. Cieszymy się, że zdobywamy trzy punkty na ciężkim terenie - tłumaczył Paweł Krupa, rozgrywający Zagłębia.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo mieliśmy trudny początek. Bardzo potrzebowaliśmy tych punktów. Wiedzieliśmy, jak to ważny mecz dla nas. Legionowo to wymagający przeciwnik, który zwykle stwarza wyrównane zawody z każdym rywalem, z którym gra. Niestety dla nich, nie mają jeszcze punktów. Byliśmy dobrze przygotowani. Utrzymaliśmy dobrą koncentrację przez 50 minut. To pozwoliło na wysokie prowadzenie . Dobrze, że swoją szansę dostało też kilku młodych zawodników. Rywalom możemy podziękować za grę fair - wyjaśniał Tomasz Strzębała, trener Górnika.

Wielkie emocje w Kaliszu. Energa ze zwycięstwem

- Tych bramek mogło być jeszcze więcej. Do tego meczu poszliśmy z założeniem, żeby biegać. To zaprocentuje nam w kolejnych spotkaniach. Nie chcieliśmy zwalniać akcji. Zawodnicy musieli oceniać, kiedy iść do kontry albo szybkiego środka. Wiadomo, że to działa w dwie strony, dlatego straciliśmy sporo goli. Patrząc na nasz zespół, to z czym się borykamy, ale też co chcemy osiągnąć, to była dobra nauka. O to mi chodziło - powiedział Patryk Kuchczyński, trener Azotów.