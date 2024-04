Z Barcelony do Polski, hit wielkiego kalibru. Mistrz Europy z transferem

Nie można powiedzieć, by taka obsada finałów była dużym zaskoczeniem - znacznie bardziej niespodziewane są jednak działania Wisły na rynku transferowym, bo wygląda na to, że za pewien czas ziści się faktycznie ruch tej drużyny, który wydawał się początkowo mało realny.

Transferowy hit w ORLEN Superlidze. Melvyn Richardson trafi do Płocka

To jednak nie wszystko, bo wraz z Francuzem do "Nafciarzy" ma dołączyć też wywodzący się ze Słowenii środkowy rozgrywający Mitja Janc. Jak przekazuje ponadto Wojs Orlen Wisła pracuje też nad przenosinami norweskiego bramkarza Torbjoerna Bergeruda, który również zapisał przy swym nazwisku wyjątkowe osiągnięcia - to jednokrotny brązowy medalista ME i dwukrotny wicemistrz świata. W jego przypadku możliwy byłby transfer jeszcze w tym roku, choć mimo wszystko bardziej prawdopodobna wydaje się tu data zbliżona do tej powiązanej z Richardsonem oraz Jancem.