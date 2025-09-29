Wyszomirski zamurował bramkę. Siódemka 5. serii ORLEN Superligi

SIÓDEMKA 5. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Piotr Wyszomirski (Netland MKS Kalisz)

Doświadczony golkiper zamurował dostęp do swojej bramki w pewnie wygranym spotkaniu z KGHM Chrobrym Głogów. Dobrze współpracował z obroną. Odbił 19 piłek, co dało mu 42 procent skuteczności. Zatrzymał trzy rzuty karne.

Lewy skrzydłowy: Lovro Mihić (Orlen Wisła Płock)

Mistrz Polski dał lekcję handballu Zagłębiu Lubin. Mimo zmęczenia po wymagającym spotkaniu w Magdeburgu, podopieczni Xaviera Sabate solidnie przepalili płuca, często biegając do kontrataków. Chorwat rzucił 10 bramek, zachowując stuprocentową skutecznością.

Lewy rozgrywający: Jakub Będzikowski (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Rzucił sporo bramek już w poprzedniej serii, ale przy około 50-procentowej skuteczności. W wygranym meczu z Handball Stalą Mielec zdecydowanie lepiej ustawił celownik. Zdobył 10 goli, przy tylko trzech pomyłkach. Do tego dołożył pięć asyst.

Środkowy rozgrywający: Mateusz Chabior (Zepter KPR Legionowo)

Drużyna z Mazowsza grała nieźle w poprzednich meczach, ale dało to tylko jeden punkt. W Opolu od pierwszych minut obrała kurs na zwycięstwo. Dobrze pracowała w obronie, w czym pomagał również środkowy rozgrywający. Musiał uważać przez większość drugiej części, bo miał na koncie dwie kary. W ataku prowadził pewnie grę, dobrze rozprowadzał kontry. Zdobył 10 bramek. Na minus, sześć przestrzelonych prób, ale zwykle oddawał rzuty po presją czasu.

Prawy rozgrywający: Igor Malczak (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

Młody rozgrywający zdobywał ważne bramki w drugiej połowie wygranego meczu z Rebud KPR-em Ostrovią Ostrów Wielkopolski. Wtedy podopieczni

Bartłomieja Jaszki zdołali wypracować przewagę, której nie oddali do końca. Mecz zakończył z sześcioma golami i asystą.

Prawy skrzydłowy: Jakub Szyszko (Orlen Wisła Płock)

24-latek w pełni wykorzystał swoje minuty na superligowych parkietach. Był zawodnik Górnika Zabrze był aktywny przy bieganiu do przodu. Do tego nie zawodził przy rzutach karnych. Mecz z Zagłębiem zakończył z sześcioma golami.

Kołowy: Jan Klimków (Netland MKS Kalisz)

Silny kołowy odegrał swoje ważne role po obu stronach boiska. Rozgrywający KGHM Chrobrego mieli duże problemy z kaliską obroną. W ataku był bezbłędny i zdobył pięć goli.

Zawodnik serii: Piotr Wyszomirski (Netland MKS Kalisz)

Podsumowanie 5. serii Orlen Superligi nowexposure materiały prasowe