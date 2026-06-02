Wszystko już jasne ws. trzeciego miejsca w Polsce. A co z Ligą Mistrzów?

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W niedzielę poznaliśmy mistrza Polski - Industria Kielce po raz drugi wyraźnie pokonała Orlen Wisłę Płock. We wtorek zaś była szansa na to, że po 25 latach w końcu medal Superligi wróci do Gdańska. PGE Wybrzeże 10 dni temu pokonało w rzutach karnych Rebud Ostrovię, na jej terenie. A teraz wystarczyło drugi raz wygrać, nawet minimalnie. Patryk Rombel przejął Gdańszczan jesienią 2023 roku, w nieciekawej sytuacji. Zbudował świetny zespół, który... może aplikować o start w Lidze Mistrzów. Bo taka też była stawka rywalizacji o brąz.

article cover
Tomasz Gębala znów kończy sezon z medalem mistrzostw Polski. Tym razem nie w Kielcach, ale w GdańskuAdam WarżawaPAP

Najważniejsze rozstrzygnięcie w polskiej piłce ręcznej już zapadło - w niedzielę poznaliśmy mistrza kraju. Jeszcze półtora miesiąca temu, po finałowym turnieju o Puchar Polski, wydawało się, że Orlen Wisła Płock pomknie po kolejne trofeum. A tymczasem, gdy przyszło grać o ten najważniejszy tytuł, dwa razy zdecydowanie lepsza okazała się Industria. Przygotowana już przez pochodzącego z Ostrowa Wlkp. Krzysztofa Lijewskiego, a nie Tałanta Dujszebajewa.

Industria zapewniła sobie grę w Lidze Mistrzów w sezonie 2026/27 - już zreformowanej, powiększonej do 24 drużyn. Orlen Wisła pewnie dostanie "dziką kartę" do niej, ale wg nowych przepisów, także i trzeci klub z naszego kraju może się o nieś starać. W domyśle - triumfator rywalizacji o brązowy medal w Orlen Superlidze. A aby go zdobyć, trzeba wygrać dwa spotkania. W swojej hali Rebud Ostrovia przegrała rzuty karne z PGE Wybrzeżem Gdańsk 6:7, wcześniej był remis 28:28. A teraz doszło do rewanżu w ERGO Arenie.

Zobacz również:

Alex Dujszebajew w wielkim stylu pożegnał się z Industrią Kielce
Superliga mężczyzn

Pięć czerwonych kartek w Kielcach, potem deklasacja. Oto nowy mistrz kraju

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

I widać było po frekwencji, że piłka ręczna wreszcie znów wzbudza zainteresowanie w Trójmieście. Medalu nie było zaś w Gdańsku od 2001 roku, gdy Wybrzeże, z Marcinem Lijewskim, Arturem Siódmiakiem czy Damianem Wleklakiem, wywalczyło złoto.

Orlen Superliga. PGE Wybrzeże Gdańsk kontra Rebud KPR Ostrovia. Drugi mecz o brąz

Dziś Gdańszczanie od początku byli zespołem lepszym. Początkowo w kończenie akcji angażował się głównie Tomasz Gębala, szybko jednak rozłożyło się to na inne pozycje. Dużą przewagę sytuacyjną tworzył na środku Maciej Papina, w bramce znakomicie spisywał się Mateusz Zembrzycki. Ostrovia zaś w ataku miała problem w drugiej linii, stąd często kierowanie piłki na koło, do Iwana Burzaka. A ten trafiał (pięć bramek do 21. minuty), trzymał drużynę przy życiu.

Zawodnik w białym stroju z piłką w ręce przygotowuje się do rzutu, będąc blokowanym przez przeciwnika w brązowej koszulce podczas meczu piłki ręcznej.
Maciej Papina, rozgrywający Wybrzeża GdańskAdam WarżawaPAP

Niemniej przewaga Wybrzeża rosła - w 7. minucie prowadzili już 6:2, gdy przez całe boisko rzucił Zembrzycki. Na dodatek - po swojej świetnej obronie. Nie minął kwadrans, a Kim Rasmussen już prosił o przerwę, przy wyniku 2:6, z perspektywy Ostrovii.

Gdańszczanie sami sobie trochę skomplikowali sprawę, bo - grając w przewadze - zmarnowali drugi już rzut karny, a za chwilę stracili dwie bramki. Zanim Robert Kamyszek wrócił do gry, goście mogli zdobyć kontaktową bramkę. A zgubili piłkę w ataku.

Do 27. minucie wszystkie gole dla Ostrowian rzucił tercet: Dzmytro Smolikau - Burzak - Kamil Adamski. A mimo to Gdańszczanie nie mogli uzyskać większej przewagi, dobrze bronił też Kacper Ligarzewski. Niemniej można było odnieść wrażenie, że Wybrzeże miało pełną kontrolę.

Łysy mężczyzna z krótką brodą w czarnej koszulce sportowej z widocznym logo marki Erima, skoncentrowany i patrzący w bok.
Kim Rasmussen, trener Ostrovii. Kiedyś kobiecą reprezentacją Polski doprowadził do dwóch półfinałów MŚAdam WarżawaPAP

Po pierwszej połowie Gdańszczanie prowadzili 16:12, goście kończyli tę część gry z ukaranymi: Burzakiem i Markiem Szperą. Tymczasem po wznowieniu gry po kwadransie przerwy nagle się wszystko odmieniło. Ostrovia, w osłabieniu, wywalczyła rzut karny - trafił Adamski. A za chwilę uczynił to ponownie, zaś drugą już karę w meczu dostał Gębala. Mało tego, w 35. minucie obie ekipy dzieliła tylko jedna bramka (16:15).

To mógł być punkt zwrotny, gdyby Ostrovii udało się pójść jeszcze za ciosem. Bardzo ważne bramki zdobył jednak Maciej Papina, coś dołożył Czapliński - i już na tablicy pojawiły się liczby 20 i 15. A to oznaczało względny spokój dla Wybrzeża. Tym bardziej, że nadal świetne spotkanie w bramce rozgrywał Zembrzycki.

Zobacz również:

Feta Industrii Kielce
Superliga mężczyzn

Kielce dziś nie zasną. "To mistrzostwo smakuje najlepiej"

Damian Wysocki
Damian Wysocki

W 40. minucie Papina znów trafił, już na 22:15. Rasmussen poprosił jeszcze o przerwę na żądanie, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można było stwierdzić, że losy brązu są przesądzone.

Ostrovia walczyła, ale gdy w 54. minucie czerwoną kartkę za atak na twarz Papiny zobaczył Robert Kamyszek, jej sytuacja stała się dramatyczna. Było 27:23 dla Wybrzeża, za chwilę podwyższył Ionut Stanescu.

I tak się stało - Wybrzeże wygrało to spotkanie aż 33:24. Po 25 latach znów klub z Gdańska me medal. Wtedy było złoto, teraz jest brąz. Choć przy eksportowych siódemkach z Kielc i Płocka smakuje pewnie jak... szczere złoto.

Orlen Superliga. Rywalizacja o 3. miejsce - drugi mecz

PGE Wybrzeże Gdańsk - KPR Rebud Ostrovia Ostrów Wlkp. 33:24 (16:12)

PGE Wybrzeże: Zembrzycki 1, Poźniak - Papina 7 (3/3 z karnych), Czapliński 6 (2/3), Gębala 3, Michałowicz 3 (0/1), Domagała 3, Stanescu 3, Tomczak 2, Będzikowski 1, Czertowicz 1, Peret 1, Stępień 1, Pepliński 1, Rodak, Zmavc.

Kary: 6 minut. Rzuty karne: 5/7.

Rebud Ostrovia: Ligarzewski, Zimny, Krekora - Burzak 7, Adamski 6 (2/3 z karnych), Kamyszek 3, Smolikau 3, Frankowski 2, Szpera 2, Krok 1, Marciniak, Klopsteg, Urbaniak, Misiejuk, Wojciechowski.

Kary: 16 minut. Rzuty karne: 2/3.

ORLEN Superliga
3. miejsce
02.06.2026
18:00
Zakończony
Mikołaj Czapliński
2' , 4' , 11' , 16' , 37' , 38'
Tomasz Gębala
3' , 23' , 56'
Filip Michałowicz
5' , 13' , 47'
Damian Domagała
7' , 10' , 49'
Mateusz Zembrzycki
7'
Jakub Będzikowski
18'
Maciej Papina
26' , 30' , 34' , 36' , 40' , 46' , 46'
Wiktor Tomczak
27' , 39'
Oskar Czertowicz
29'
Ionut Stanescu
53' , 54' , 57'
Michał Peret
58'
Rafał Stępień
59'
Marcin Pepliński
60'
Dzmitry Smolikau
4' , 14' , 49'
Ivan Burzak
6' , 9' , 16' , 19' , 21' , 41' , 55'
Kamil Adamski
10' , 15' , 31' , 33' , 45' , 51'
Dawid Frankowski
27' , 52'
Robert Kamyszek
28' , 30' , 34'
Patryk Krok
42'
Marek Szpera
46' , 48'
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Kadr z meczu PGE Wybrzeża Gdańsk
Superliga mężczyzn

Druga partia walki o brąz przy rekordowej publice

Damian Wysocki
Damian Wysocki
Bramkarz drużyny piłki ręcznej w ciemnozielonym stroju wykonuje dynamiczną interwencję, rozciągając ręce, próbując obronić piłkę zmierzającą w kierunku bramki.
Mateusz Zembrzycki, jeden z bohaterów WybrzeżaAdam WarżawaPAP


Andrzej Pluta: Naszą siłą jest to, że każdy może wziąć ciężar gry na siebiePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja