Najważniejsze rozstrzygnięcie w polskiej piłce ręcznej już zapadło - w niedzielę poznaliśmy mistrza kraju. Jeszcze półtora miesiąca temu, po finałowym turnieju o Puchar Polski, wydawało się, że Orlen Wisła Płock pomknie po kolejne trofeum. A tymczasem, gdy przyszło grać o ten najważniejszy tytuł, dwa razy zdecydowanie lepsza okazała się Industria. Przygotowana już przez pochodzącego z Ostrowa Wlkp. Krzysztofa Lijewskiego, a nie Tałanta Dujszebajewa.

Industria zapewniła sobie grę w Lidze Mistrzów w sezonie 2026/27 - już zreformowanej, powiększonej do 24 drużyn. Orlen Wisła pewnie dostanie "dziką kartę" do niej, ale wg nowych przepisów, także i trzeci klub z naszego kraju może się o nieś starać. W domyśle - triumfator rywalizacji o brązowy medal w Orlen Superlidze. A aby go zdobyć, trzeba wygrać dwa spotkania. W swojej hali Rebud Ostrovia przegrała rzuty karne z PGE Wybrzeżem Gdańsk 6:7, wcześniej był remis 28:28. A teraz doszło do rewanżu w ERGO Arenie.

I widać było po frekwencji, że piłka ręczna wreszcie znów wzbudza zainteresowanie w Trójmieście. Medalu nie było zaś w Gdańsku od 2001 roku, gdy Wybrzeże, z Marcinem Lijewskim, Arturem Siódmiakiem czy Damianem Wleklakiem, wywalczyło złoto.

Orlen Superliga. PGE Wybrzeże Gdańsk kontra Rebud KPR Ostrovia. Drugi mecz o brąz

Dziś Gdańszczanie od początku byli zespołem lepszym. Początkowo w kończenie akcji angażował się głównie Tomasz Gębala, szybko jednak rozłożyło się to na inne pozycje. Dużą przewagę sytuacyjną tworzył na środku Maciej Papina, w bramce znakomicie spisywał się Mateusz Zembrzycki. Ostrovia zaś w ataku miała problem w drugiej linii, stąd często kierowanie piłki na koło, do Iwana Burzaka. A ten trafiał (pięć bramek do 21. minuty), trzymał drużynę przy życiu.

Maciej Papina, rozgrywający Wybrzeża Gdańsk Adam Warżawa PAP

Niemniej przewaga Wybrzeża rosła - w 7. minucie prowadzili już 6:2, gdy przez całe boisko rzucił Zembrzycki. Na dodatek - po swojej świetnej obronie. Nie minął kwadrans, a Kim Rasmussen już prosił o przerwę, przy wyniku 2:6, z perspektywy Ostrovii.

Gdańszczanie sami sobie trochę skomplikowali sprawę, bo - grając w przewadze - zmarnowali drugi już rzut karny, a za chwilę stracili dwie bramki. Zanim Robert Kamyszek wrócił do gry, goście mogli zdobyć kontaktową bramkę. A zgubili piłkę w ataku.

Do 27. minucie wszystkie gole dla Ostrowian rzucił tercet: Dzmytro Smolikau - Burzak - Kamil Adamski. A mimo to Gdańszczanie nie mogli uzyskać większej przewagi, dobrze bronił też Kacper Ligarzewski. Niemniej można było odnieść wrażenie, że Wybrzeże miało pełną kontrolę.

Kim Rasmussen, trener Ostrovii. Kiedyś kobiecą reprezentacją Polski doprowadził do dwóch półfinałów MŚ Adam Warżawa PAP

Po pierwszej połowie Gdańszczanie prowadzili 16:12, goście kończyli tę część gry z ukaranymi: Burzakiem i Markiem Szperą. Tymczasem po wznowieniu gry po kwadransie przerwy nagle się wszystko odmieniło. Ostrovia, w osłabieniu, wywalczyła rzut karny - trafił Adamski. A za chwilę uczynił to ponownie, zaś drugą już karę w meczu dostał Gębala. Mało tego, w 35. minucie obie ekipy dzieliła tylko jedna bramka (16:15).

To mógł być punkt zwrotny, gdyby Ostrovii udało się pójść jeszcze za ciosem. Bardzo ważne bramki zdobył jednak Maciej Papina, coś dołożył Czapliński - i już na tablicy pojawiły się liczby 20 i 15. A to oznaczało względny spokój dla Wybrzeża. Tym bardziej, że nadal świetne spotkanie w bramce rozgrywał Zembrzycki.

W 40. minucie Papina znów trafił, już na 22:15. Rasmussen poprosił jeszcze o przerwę na żądanie, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można było stwierdzić, że losy brązu są przesądzone.

Ostrovia walczyła, ale gdy w 54. minucie czerwoną kartkę za atak na twarz Papiny zobaczył Robert Kamyszek, jej sytuacja stała się dramatyczna. Było 27:23 dla Wybrzeża, za chwilę podwyższył Ionut Stanescu.

I tak się stało - Wybrzeże wygrało to spotkanie aż 33:24. Po 25 latach znów klub z Gdańska me medal. Wtedy było złoto, teraz jest brąz. Choć przy eksportowych siódemkach z Kielc i Płocka smakuje pewnie jak... szczere złoto.

PGE Wybrzeże Gdańsk - KPR Rebud Ostrovia Ostrów Wlkp. 33:24 (16:12)

PGE Wybrzeże: Zembrzycki 1, Poźniak - Papina 7 (3/3 z karnych), Czapliński 6 (2/3), Gębala 3, Michałowicz 3 (0/1), Domagała 3, Stanescu 3, Tomczak 2, Będzikowski 1, Czertowicz 1, Peret 1, Stępień 1, Pepliński 1, Rodak, Zmavc.

Kary: 6 minut. Rzuty karne: 5/7.

Rebud Ostrovia: Ligarzewski, Zimny, Krekora - Burzak 7, Adamski 6 (2/3 z karnych), Kamyszek 3, Smolikau 3, Frankowski 2, Szpera 2, Krok 1, Marciniak, Klopsteg, Urbaniak, Misiejuk, Wojciechowski.

Kary: 16 minut. Rzuty karne: 2/3.

Mateusz Zembrzycki, jeden z bohaterów Wybrzeża Adam Warżawa PAP





