Wisła na tronie, już w podwójnej koronie. Kosmiczny mecz, decydowały karne

Jeśli tydzień temu mecz dwóch naszych eksportowych ekip z Płocka i Kielc dostarczył niesamowitych emocji, to dziś... było dokładnie tak samo! W kieleckiej Hali Legionów znów Industria Kielce była o krok od zwycięstwa, znów rywale z Płocka w ostatniej chwili doprowadzili do remisu - tym razem 20:20. Bo było to kosmiczne spotkanie pod względem jakości gry obu defensyw. A rzuty karne znów lepiej wykonywali gracze z Płocka, w dziesiątej serii Mirko Aliklović zatrzymał Dylana Nahiego. I po 13 latach tytuł mistrza Polski wraca na Mazowsze.