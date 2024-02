Wielki powrót po 9 miesiącach, to był koncert. Gwiazdy wyróżnione

NAJLEPSI ZAWODNICY 18. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Pozwolił zrobić różnicę w meczu w Gdańsku. Chrobry musi radzić sobie z brakami kadrowymi, ale doświadczony bramkarz trafił z formą na start drugiej części sezonu. W starciu z Energą Wybrzeżem odbił 16 piłek, co dało mu 43 procent skuteczności. Do tego zaliczył trzy asysty przy kontrach.

Jesienią kilka razy przechylił szalę zwycięstwa na korzyść Gwardii. Nie inaczej było w Puławach. Dobrze kierował grą zespołu, brał ciężar na swoje barki w trudnych momentach. Pod koniec pierwszej połowy, mając kilka sekund na zakończenie akcji, popisał się mocnym rzutem z 12 metra na plus pięć. Kiedy Azoty zbliżyły się na jedną bramkę, to on zaliczył kluczowe zagrania. Osiem bramek, 10 asyst. Mocno pracuje na szansę w Kielcach lub wypożyczenie do zagranicznego klubu.