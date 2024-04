Wielki klasyk w finale. Seria pełna emocji w grupie spadkowej

Industria Kielce przystąpiła do domowej rywalizacji z KGHM Chrobrym Głogów w dwunastoosobowym składzie. Po podopiecznych Tałanta Dujszebajewa było widać zmęczenie rozegranym trzy dni wcześniej spotkaniem z Magdeburgiem. Gospodarze rozstrzygnęli sprawę przypieczętowania awansu w kilku ostatnich minutach pierwszej części, kiedy zamurowali dostęp do swojej bramki i odskoczyli na kilka goli. W trakcie meczu kibice mogli przecierać oczy ze zdumienia, bo na lewym rozegraniu grał Dylan Nahi, a fragmentami na środku inny lewoskrzydłowy - Cezary Surgiel.

Emocji nie było również w Płocku. Orlen Wisła pokonała Górnika Zabrze 34:19. "Nafciarze" pokazali świetną obronę. Do tego kolejny, bardzo dobry występ zaliczył Mirko Alilović.

- Rozegraliśmy super mecz w obronie, ataku i kontrze. Do tego fantastyczny był Mirko. Wszystko funkcjonowało, dzięki czemu gra była łatwiejsza. W ofensywie wykorzystaliśmy Abela Serdio na kole. Jestem bardzo zadowolony z tego, co pokazaliśmy. Wiem, że ostatnio nie wyglądaliśmy najlepiej, ale taki jest sport. Wszystko jest jednak po coś. Chciałbym pogratulować Górnikowi, który gra coraz lepiej. Ten zespół mocno rozwinął się pod okiem Tomasza Strząbały. Wykonują super pracę - powiedział Xavier Sabate, trener Orlen Wisły.

Sezon na 5. miejscu zakończyły Azoty Puławy, które w meczu o tę pozycję ograły u siebie Energę MKS Kalisz 30:25. Pojedynek był bardzo zacięty. Lepiej zaczęli go gospodarze, ale później przyjezdni zyskali przewagę. W kluczowych momentach więcej spokoju zachowali gracze z Lubelszczyzny.

- Cieszy wygrana. Takie spotkanie gra się bardzo trudno. Oczywiście, każdy chciał skończyć jak najwyżej, ale koncentracja jest na innym poziomie niż w meczach o medale. Zakończyliśmy zmagania zwycięstwem. Żałujemy meczów z Głogowem. Tak naprawdę jedna wygrana mogłaby zmienić obraz całego sezonu. Walczyliśmy do końca. Z przebiegu ostatnich miesięcy: odejść, kontuzji, różnych spraw - myślę, że osiągnęliśmy dobry wynik - podsumował Rafał Przybylski, prawy rozgrywający Azotów.

- Kwidzyn ma rosłych zawodników. Nasi rozgrywający starali się posyłać piłki na koło dołem. To nam wychodziło, bo rzucaliśmy bramki i wywalczaliśmy siódemki. Cieszymy się, bo naszym celem było zwycięstwo przed własną publicznością. Kibice pomagali nam w każdym spotkaniu. Jedyny minus, to błąd, który pojawiał się wcześniej. Prowadziliśmy już ośmioma golami, a za chwilę już tylko trzema. Te nerwy były niepotrzebne. Najważniejsze, że zrealizowaliśmy nasz cel, jakim było wejście do play-offów - wyjaśniał Mateusz Wojciechowski, obrotowy klubu z Ostrowa Wielkopolskiego.