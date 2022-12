Wielka gwiazda w polskiej lidze! Podpisał kontrakt na trzy lata

O tym transferze mówiło się w Płocku od kilku tygodni. Słoweńskiemu zawodnikowi kończyła się umowa z THW Kiel, której nie zamierał przedłużać. "Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się sfinalizować transfer, o który walczyłem od kilku lat. Miha to światowej klasy zawodnik, więc na pewno będzie dla nas bardzo dużym wzmocnieniem, świetnie wypełni środek rozegrania, na zmianę z resztą naszych zawodników na tej pozycji, i będzie reżyserem gry" - powiedział dyrektor sportowy SPR Wisła Płock Adam Wiśniewski.

Miha Zarabec rozpoczął karierę w słoweńskim RK Trimo Trebnje, którego zawodnikiem był do końca rozgrywek 2011/2012. Potem kolejno reprezentował barwy: Mariboru Branik i RK Celje Pivovarna Lasko, gdzie zdobył trzy mistrzostwa oraz trzy Puchary Słowenii (2014, 2015 i 2016).

Zarabec to zawodnik dobrze znany w całym handballowym świecie, mający ma w swoim sportowym CV długą listę występów w młodzieżowej oraz seniorskiej kadrze Słowenii.

Płock jest kolejnym miejscem, gdzie od nowego sezonu będzie kontynuował swoją karierę. "Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że mogę być częścią wizji klubu SPR Wisła Płock. Wiem, że będziemy mieć dobrą, mocną drużynę do rywalizacji w polskiej lidze oraz Lidze Mistrzów. Uważam też, że Xavi Sabate jest świetnym trenerem i nie mogę się doczekać współpracy z nim. Mam dużo więcej do pokazania i jestem podekscytowany dołączeniem do Wisły" - zapewnia Miha Zarabec.