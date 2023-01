Do końca 2022 roku drużyna występowała pod nazwą Łomża Industria Kielce. Od 1 stycznia z nazwy wyleciał pierwszy człon nazwy. Jeden sponsor to za mało, aby utrzymać drużynę na wysokim poziomie.

Waży się przyszłość drużyny. Do końca stycznia klub chce znaleźć sponsora. Jeśli to się nie uda, odejdą najlepsi zawodnicy, a także trener. Tałant Dujszebajew, wraz z synami Alexem i Danielem, mają propozycję przejścia do mistrza Węgier, Picku Szeged. Szkoleniowiec deklaruje jednak, że na razie ani on sam, ani nikt z zawodników, nie myśli o opuszczeniu klubu.