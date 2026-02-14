W Piotrkowie starcie drużyn z nożem na gardle

W sobotę Corotop Gwardia podejmie Handball Stal Mielec. Obie drużyny spotkały się pod koniec stycznia w 1/8 finału ORLEN Pucharu Polski. Ekipa z Opola wygrała po rzutach karnych. W lidze do swojego rywala traci 10 punktów. Podopieczni Bartosza Jureckiego grają o u trzymanie. Beniaminek chce utrzymać miejsce w ósemce.

- W tym sezonie wygraliśmy już dwa spotkania z Mielcem. Mam nadzieję, że poprawimy obronę względem meczu w Legionowie i znów będziemy górą. Tabela jest mocno ściśnięta. Kilka zespołów jest blisko siebie. Musimy dobrze zagrać i wygrać. Kluczowe będzie odpowiednie przygotowanie - wyjaśnia Mateusz Wojdan, skrzydłowy drużyny z Opola.

W sobotę swoje próby generalne przed wznowieniem zmagań w Lidze Mistrzów rozegrają ORLEN Wisła Płock i Industria Kielce. "Nafciarze" podejmą KGHM Chrobrego Głogów.

- Musimy podejść do tego meczu profesjonalnie i od początku dać z siebie wszystko. Chcemy dalej rozwijać naszą grę i robić kolejne postępy, dlatego każde spotkanie traktujemy bardzo poważnie. Głogów rozegrał kilka naprawdę dobrych meczów, więc wiemy, że czeka nas wymagające zadanie. To będzie dla nas dobry sprawdzian przed kolejnymi spotkaniami i okazja, by pokazać, że idziemy we właściwym kierunku - mówi Torbjorn Bergerud, bramkarz zespołu z Płocka.

Zwykle w meczach ligowych to gracze dwóch najlepszych polskich zespołów grają na większym zmęczeniu, spowodowanym dużym natłokiem spotkań. W sobotę inaczej będzie w Kwidzynie. W czwartek Energa Bank PBS MMTS grała pucharowe starcie z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Przegrała 32:36. W sobotę podejmie Industrię Kielce.

- Teraz ich zawodnicy będą mogli poczuć się jak my albo Płock. My już kilka razy graliśmy dwa mecze w obrębie niespełna 48 godzin. Zobaczymy, jak zareagują. To nie nasz problem. Bartek Jaszka ma większe pole do popisu. Myślę, że będą gotowi pod względem fizycznym. Bartek zawsze kładł na to duży nacisk, jeszcze jako zawodnik - tłumaczy Krzysztof Lijewski, drugi trener kieleckiego zespołu.

W sobotę dojdzie do arcyważnego spotkania na dole tabeli. Jedenasty Piotrkowianin Piotrków Trybunalski podejmie dwunaste LOTTO Puławy. Drużyny dzielą dwa punkty.

- Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest to mecz. To nie jest spotkanie o trzy, ale o sześć punktów. Postaramy się zrobić wszystko, aby wygrać - zapewnia Patryk Grzesik, rozgrywający Piotrkowianina.

- Dla nas każdy kolejny mecz w tej rundzie będzie tym o życie. Gramy z nożem na gardle. Piotrków jest w zbliżonej sytuacji. Walczymy o utrzymanie. Różnice punktowe są niewielkie. Potrzebujemy wygranej, aby zbudować odpowiednie morale - wyjaśnia Paweł Ciupa, bramkarz Azotów.

W niedzielę Zagłębie Lubin podejmie Rebud KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski, a w poniedziałek PGE Wybrzeże Gdańsk zagra z Netlandem MKS-em Kalisz.

