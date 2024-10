W Piotrkowie i w Legionowie czekają na pierwsze zwycięstwo. Uda się w szóstej serii?

- Przepraszamy kibiców za to, co stało się w Głogowie, a szczególnie za drugą połowę. Obiecujemy, że tak słabego spotkania już nie zagramy. Co zrobić, aby wygrać w środę? Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że mamy rzucać celnie i bronić szczelnie - mówi Michał Matyjasik, trener zespołu z Piotrkowa Trybunalskiego.

- Jesteśmy przygotowani do gry co trzy dni. W poprzednim sezonie to była dla nas nowość. Występy w Lidze Europejskiej dały nam jednak doświadczenie, jak to łączyć. Nie ma za dużo czasu na przygotowanie, ale najważniejsze, że wszyscy są zdrowi. Taka wygrana jak ostatnio zawsze buduje. Nie może być jednak huraoptymizmu. W Gdańsku zawsze grało się ciężko. To nieprzewidywalny zespół, który gra zupełnie inaczej pod wodzą Patryka Rombla. Nie możemy lekceważyć tego przeciwnika. Po jednym dobrym meczu nikt się przed nami nie położy. Musimy udowadniać swoją klasę z każdym kolejnym spotkaniem - wyjaśnia Witalij Nat, trener KHGM Chrobrego.