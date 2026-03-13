W piątek mecz o 6. miejsce. Rusza 23. seria ORLEN Superligi
Na start 23. serii ORLEN Superligi dojdzie do starcia, które jawi się jako kluczowe dla losów szóstego miejsca na koniec sezonu zasadniczego. Energa Bank PBS Kwidzyn podejmuje Netland MKS Kalisz.
Gospodarze piątkowego pojedynku mają 32 punkty - o jeden więcej od swojego rywala. Miejsce w TOP6 jest bardzo ważne, bo w ćwierćfinale pozwoli uniknąć potęg z Kielc i Płocka. W pierwszym starciu górą była ekipa z Kalisza. Teraz lepszą, stabilniejszą formę prezentuje drużyna Bartłomieja Jaszki.
- Kalisz ma mocną bramkę i bardzo dobrą obronę, dlatego musimy grać konsekwentnie. Musimy stać mocno z tyłu i unikać błędów w ataku. Gramy w domu, więc liczymy na zwycięstwo - mówi Jovan Milicević, rozgrywający zespołu z Kwidzyna.
Również w piątek dojdzie do starcia drużyn z przeciwnych biegunów. Mająca medalowe aspiracje Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski zmierzy się z LOTTO Puławami. Ekipa z Lubelszczyzny walczy o utrzymanie. Jej przyszłość znów stoi pod znakiem zapytania. Niektórzy z zawodników szukają nowych klubów. Już ogłoszono, że Dan-Emil Racotea latem trafi do Corotop Gwardii Opole.
- Nie jest tajemnicą, że szukamy nowych klubów, bo nie wiemy, co będzie jutro. Chłopakom, którzy przed rokiem grali w Zabrzu nie dziwię się, bo doświadczeni sytuacją z Górnika szukają wcześniej innych zespołów, nie chcą zostać na lodzie - mówi Krzysztof Łyżwa, rozgrywający LOTTO Puławy, wychowanek klubu z Ostrowa.
Mimo problemów, Puławy chcą powalczyć o sportowe utrzymanie. Szczególnie, że w ich szeregach nie brakuje doświadczenia. Problemem jest krótka ławka.
- Musimy zagrać mądrze w obronie. Nie możemy czekać, aż oni zaczną nas atakować, bo wtedy nas po prostu rozjadą. Wiemy, jak wyglądał nasz domowy mecz z Ostrovią, wiemy co funkcjonowało i postaramy się te rzeczy powtórzyć. Nie ma co ukrywać, żeby wygrać w Ostrowie musimy mieć swój dzień i to od pierwszej do ostatniej minuty, natomiast gospodarze musieliby zagrać poniżej swoich możliwości - wyjaśnia Krzysztof Łyżwa.
Sobotę rozpoczną "Derby Mazowsza", w których Orlen Wisła Płock zmierzy się z Zepterem KPR-em Legionowo. Ostatni raz przed własną publicznością w sezonie zasadniczym zaprezentuje się Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Klub z Łódzkiego również walczy o zachowanie bytu w elicie. Teraz, w starciu z faworyzowanym rywalem, chce wykorzystać atut własnej hali.
- Zdajemy sobie sprawę z tego, kto do nas przyjeżdża, ale postaramy się powalczyć od pierwszej do ostatniej minuty o korzystny wynik. Uważam, że jeśli zagramy skuteczniej niż ostatnio, to jesteśmy w stanie urwać punkty Wybrzeżu - mówi Damian Chmurski, bramkarz Piotrkowianina.
W niedzielę Zagłębie Lubin podejmie Handball Stal Mielec, a serię zakończy starcie drugiej z piątą drużyną tabeli. Industria Kielce podejmie KGHM Chrobrego Głogów.