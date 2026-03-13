W piątek mecz o 6. miejsce. Rusza 23. seria ORLEN Superligi

Gospodarze piątkowego pojedynku mają 32 punkty - o jeden więcej od swojego rywala. Miejsce w TOP6 jest bardzo ważne, bo w ćwierćfinale pozwoli uniknąć potęg z Kielc i Płocka. W pierwszym starciu górą była ekipa z Kalisza. Teraz lepszą, stabilniejszą formę prezentuje drużyna Bartłomieja Jaszki.

- Kalisz ma mocną bramkę i bardzo dobrą obronę, dlatego musimy grać konsekwentnie. Musimy stać mocno z tyłu i unikać błędów w ataku. Gramy w domu, więc liczymy na zwycięstwo - mówi Jovan Milicević, rozgrywający zespołu z Kwidzyna.

Również w piątek dojdzie do starcia drużyn z przeciwnych biegunów. Mająca medalowe aspiracje Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski zmierzy się z LOTTO Puławami. Ekipa z Lubelszczyzny walczy o utrzymanie. Jej przyszłość znów stoi pod znakiem zapytania. Niektórzy z zawodników szukają nowych klubów. Już ogłoszono, że Dan-Emil Racotea latem trafi do Corotop Gwardii Opole.

- Nie jest tajemnicą, że szukamy nowych klubów, bo nie wiemy, co będzie jutro. Chłopakom, którzy przed rokiem grali w Zabrzu nie dziwię się, bo doświadczeni sytuacją z Górnika szukają wcześniej innych zespołów, nie chcą zostać na lodzie - mówi Krzysztof Łyżwa, rozgrywający LOTTO Puławy, wychowanek klubu z Ostrowa.

Mimo problemów, Puławy chcą powalczyć o sportowe utrzymanie. Szczególnie, że w ich szeregach nie brakuje doświadczenia. Problemem jest krótka ławka.

- Musimy zagrać mądrze w obronie. Nie możemy czekać, aż oni zaczną nas atakować, bo wtedy nas po prostu rozjadą. Wiemy, jak wyglądał nasz domowy mecz z Ostrovią, wiemy co funkcjonowało i postaramy się te rzeczy powtórzyć. Nie ma co ukrywać, żeby wygrać w Ostrowie musimy mieć swój dzień i to od pierwszej do ostatniej minuty, natomiast gospodarze musieliby zagrać poniżej swoich możliwości - wyjaśnia Krzysztof Łyżwa.

Sobotę rozpoczną "Derby Mazowsza", w których Orlen Wisła Płock zmierzy się z Zepterem KPR-em Legionowo. Ostatni raz przed własną publicznością w sezonie zasadniczym zaprezentuje się Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Klub z Łódzkiego również walczy o zachowanie bytu w elicie. Teraz, w starciu z faworyzowanym rywalem, chce wykorzystać atut własnej hali.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, kto do nas przyjeżdża, ale postaramy się powalczyć od pierwszej do ostatniej minuty o korzystny wynik. Uważam, że jeśli zagramy skuteczniej niż ostatnio, to jesteśmy w stanie urwać punkty Wybrzeżu - mówi Damian Chmurski, bramkarz Piotrkowianina.

W niedzielę Zagłębie Lubin podejmie Handball Stal Mielec, a serię zakończy starcie drugiej z piątą drużyną tabeli. Industria Kielce podejmie KGHM Chrobrego Głogów.

